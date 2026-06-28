28 de junho de 2026
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TRÂNSITO

Novo comandante dos Bombeiros mira redução de acidentes em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Hevertom Talles/GCN
Capitão Mário Lima Nascimento, novo comandante do 2º Subgrupamento de Bombeiros, sediado em Franca
Capitão Mário Lima Nascimento, novo comandante do 2º Subgrupamento de Bombeiros, sediado em Franca

Há pouco mais de duas semanas no comando do 2º Subgrupamento de Bombeiros, sediado em Franca, o capitão Mário Lima Nascimento afirma que a prevenção será uma das principais diretrizes de sua gestão. Segundo ele, os acidentes de trânsito registrados no município estão entre as maiores preocupações da corporação.

O comandante informou que já realizou um levantamento dos dados relacionados às ocorrências de trânsito e classificou o número de acidentes em Franca como "significativo".

Para tentar reduzir esses índices, o Corpo de Bombeiros pretende ampliar as ações do programa Bombeiro Educador.

Foco em educação e conscientização

Atualmente, dois bombeiros atuam exclusivamente em atividades preventivas, realizando palestras, o programa Bombeiro nas Escolas e outras ações em parceria com a Prefeitura de Franca.

“Vamos atuar bastante na prevenção para tentar reduzir a quantidade de acidentes no nosso município”, afirmou o comandante.

Segundo Mário Lima Nascimento, o fortalecimento das ações educativas é uma das estratégias para conscientizar a população e diminuir o número de ocorrências atendidas pela corporação.

Estiagem aumenta risco de incêndios

Outra preocupação destacada pelo capitão é o período de estiagem. Apesar das chuvas registradas nos últimos dias, ele explicou que, nesta época do ano, o foco do Corpo de Bombeiros normalmente se volta para os incêndios em vegetação, que tendem a aumentar durante os meses mais secos.

A corporação também pretende reforçar orientações à população para prevenir queimadas e reduzir os riscos ambientais durante o inverno.

Atenção para afogamentos e pessoas perdidas

O comandante também chamou a atenção para os riscos em áreas de lazer da região, como Miguelópolis e Rifaina, rios e cachoeiras.

Segundo ele, o trabalho preventivo será ampliado para reduzir ocorrências graves nesses locais. “Vai ser intensificado na intenção de reduzir afogamentos, reduzir ocorrências graves, principalmente pessoas perdidas em matas e pessoas afogadas. Temos muitas ocorrências dessa natureza”, afirmou.

De acordo com o capitão, o Corpo de Bombeiros pretende intensificar o contato com as prefeituras da região para desenvolver ações conjuntas voltadas à prevenção e à redução desse tipo de ocorrência.

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