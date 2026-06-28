Há pouco mais de duas semanas no comando do 2º Subgrupamento de Bombeiros, sediado em Franca, o capitão Mário Lima Nascimento afirma que a prevenção será uma das principais diretrizes de sua gestão. Segundo ele, os acidentes de trânsito registrados no município estão entre as maiores preocupações da corporação.

O comandante informou que já realizou um levantamento dos dados relacionados às ocorrências de trânsito e classificou o número de acidentes em Franca como "significativo".

Para tentar reduzir esses índices, o Corpo de Bombeiros pretende ampliar as ações do programa Bombeiro Educador.

Foco em educação e conscientização