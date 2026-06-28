Há pouco mais de duas semanas no comando do 2º Subgrupamento de Bombeiros, sediado em Franca, o capitão Mário Lima Nascimento afirma que a prevenção será uma das principais diretrizes de sua gestão. Segundo ele, os acidentes de trânsito registrados no município estão entre as maiores preocupações da corporação.
O comandante informou que já realizou um levantamento dos dados relacionados às ocorrências de trânsito e classificou o número de acidentes em Franca como "significativo".
Para tentar reduzir esses índices, o Corpo de Bombeiros pretende ampliar as ações do programa Bombeiro Educador.
Foco em educação e conscientização
Atualmente, dois bombeiros atuam exclusivamente em atividades preventivas, realizando palestras, o programa Bombeiro nas Escolas e outras ações em parceria com a Prefeitura de Franca.
“Vamos atuar bastante na prevenção para tentar reduzir a quantidade de acidentes no nosso município”, afirmou o comandante.
Segundo Mário Lima Nascimento, o fortalecimento das ações educativas é uma das estratégias para conscientizar a população e diminuir o número de ocorrências atendidas pela corporação.
Estiagem aumenta risco de incêndios
Outra preocupação destacada pelo capitão é o período de estiagem. Apesar das chuvas registradas nos últimos dias, ele explicou que, nesta época do ano, o foco do Corpo de Bombeiros normalmente se volta para os incêndios em vegetação, que tendem a aumentar durante os meses mais secos.
A corporação também pretende reforçar orientações à população para prevenir queimadas e reduzir os riscos ambientais durante o inverno.
Atenção para afogamentos e pessoas perdidas
O comandante também chamou a atenção para os riscos em áreas de lazer da região, como Miguelópolis e Rifaina, rios e cachoeiras.
Segundo ele, o trabalho preventivo será ampliado para reduzir ocorrências graves nesses locais. “Vai ser intensificado na intenção de reduzir afogamentos, reduzir ocorrências graves, principalmente pessoas perdidas em matas e pessoas afogadas. Temos muitas ocorrências dessa natureza”, afirmou.
De acordo com o capitão, o Corpo de Bombeiros pretende intensificar o contato com as prefeituras da região para desenvolver ações conjuntas voltadas à prevenção e à redução desse tipo de ocorrência.
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