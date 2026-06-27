A bicicleta de Tiago Pereira Gomes, de 26 anos, desaparecido desde o último domingo, 21, em Pedregulho, foi encontrada na manhã deste sábado, 27, em uma lavoura de café.
O veículo foi localizado por um dos irmãos do jovem e recolhido pela Guarda Civil Municipal de Pedregulho, que acompanha as buscas realizadas pelo Corpo de Bombeiros.
Segundo a corporação, a família acionou a Guarda após encontrar a bicicleta em uma rua de café próxima à residência de Tiago, em um raio aproximado de mil metros do imóvel.
Guardas municipais e bombeiros foram até o local e fizeram o recolhimento. A bicicleta será encaminhada para a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca, unidade responsável pelas investigações do desaparecimento.
Relembre o caso
Tiago Pereira Gomes está desaparecido desde a tarde de domingo, 21. Segundo familiares, ele saiu de casa por volta das 13h utilizando a bicicleta e informou que seguiria para a região da Cachoeira Cascata Grande, no Parque Estadual Furnas do Bom Jesus.
Desde então, o jovem não foi mais visto.
As buscas mobilizam equipes do Corpo de Bombeiros, brigadistas do parque, Guardas Civis Municipais de Pedregulho e Rifaina, além da Polícia Civil.
Ao longo da semana, as equipes realizaram varreduras em trilhas, córregos, áreas de mata e na região da cachoeira, mas até o momento não haviam encontrado vestígios que indicassem o paradeiro de Tiago.
A localização da bicicleta passa agora a integrar as investigações conduzidas pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias do desaparecimento.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.