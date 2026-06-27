A bicicleta de Tiago Pereira Gomes, de 26 anos, desaparecido desde o último domingo, 21, em Pedregulho, foi encontrada na manhã deste sábado, 27, em uma lavoura de café.

O veículo foi localizado por um dos irmãos do jovem e recolhido pela Guarda Civil Municipal de Pedregulho, que acompanha as buscas realizadas pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo a corporação, a família acionou a Guarda após encontrar a bicicleta em uma rua de café próxima à residência de Tiago, em um raio aproximado de mil metros do imóvel.