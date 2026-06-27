O Corpo de Bombeiros de Franca está sob novo comando. O capitão Mário Lima Nascimento assumiu, no último dia 15 de junho, o comando do 2º Subgrupamento de Bombeiros (2º SGB), unidade sediada em Franca e responsável pelo atendimento de 32 municípios da região.

Com 18 anos de atuação na Polícia Militar do Estado de São Paulo, sendo 12 deles dedicados ao Corpo de Bombeiros, o oficial substitui a então comandante, capitã Sandra Elaine de Andrade Bueno de Camargo, promovida ao posto de major e remanejada para outra região.

Natural de Ribeirão Preto, Mário Lima Nascimento já passou por grupamentos de Bombeiros em Piracicaba, Campinas, São José do Rio Preto, Bauru e Ribeirão Preto. Ao longo da carreira, também atuou no policiamento ostensivo da Polícia Militar e possui especializações em salvamento aquático, terrestre, veicular, mergulho autônomo, combate a incêndios estruturais e florestais, busca e resgate em estruturas colapsadas, entre outras áreas.

Continuidade e aperfeiçoamento dos serviços