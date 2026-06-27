O Corpo de Bombeiros de Franca está sob novo comando. O capitão Mário Lima Nascimento assumiu, no último dia 15 de junho, o comando do 2º Subgrupamento de Bombeiros (2º SGB), unidade sediada em Franca e responsável pelo atendimento de 32 municípios da região.
Com 18 anos de atuação na Polícia Militar do Estado de São Paulo, sendo 12 deles dedicados ao Corpo de Bombeiros, o oficial substitui a então comandante, capitã Sandra Elaine de Andrade Bueno de Camargo, promovida ao posto de major e remanejada para outra região.
Natural de Ribeirão Preto, Mário Lima Nascimento já passou por grupamentos de Bombeiros em Piracicaba, Campinas, São José do Rio Preto, Bauru e Ribeirão Preto. Ao longo da carreira, também atuou no policiamento ostensivo da Polícia Militar e possui especializações em salvamento aquático, terrestre, veicular, mergulho autônomo, combate a incêndios estruturais e florestais, busca e resgate em estruturas colapsadas, entre outras áreas.
Continuidade e aperfeiçoamento dos serviços
Segundo o novo comandante, a prioridade será dar continuidade ao trabalho desenvolvido nos últimos anos, investindo em melhorias operacionais e ações preventivas.
"Vamos manter o legado deixado pelos comandantes anteriores, sempre buscando aperfeiçoar o serviço prestado à população", afirmou.
O 2º Subgrupamento conta atualmente com seis estações operacionais distribuídas pela região e atende cidades como Franca, Ituverava, Orlândia, Barretos, Olímpia e Severínia, além de outros municípios do nordeste paulista.
Reforço no efetivo e renovação da frota
O capitão também informou que há previsão da chegada de novos bombeiros até o fim deste ano, após a conclusão do curso de formação da Polícia Militar.
Além disso, a corporação segue promovendo a renovação de sua frota de viaturas.
Recentemente, Franca recebeu um veículo de autossalvamento destinado ao combate a incêndios em vegetação, enquanto Ituverava foi contemplada com um Fiat Cronos para atividades de prevenção e vistorias técnicas.
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