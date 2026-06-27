Moradores da região central de Passos (MG), a cerca de 100 km de Franca, denunciam transtornos causados por dois moradores em situação de rua e cães de grande porte que estariam impedindo a realização da coleta de lixo em um trecho da rua Doutor Carvalho.
Segundo relatos, um homem e uma mulher permanecem no local acompanhados dos animais, que frequentemente avançam contra os coletores quando o caminhão de lixo chega para realizar o serviço.
Um vídeo gravado por moradores mostra o momento em que dois cães latem e investem contra um dos trabalhadores, que aparece segurando sacolas de lixo durante a coleta.
Vídeo mostra confusão durante o trabalho
Nas imagens, a mulher em situação de rua também é vista segurando um pedaço de pau e fazendo ameaças em direção a um dos coletores.
Outro trabalhador aparece com um objeto nas mãos para se proteger durante a ocorrência.
Em determinado momento, um dos coletores arremessa uma sacola de lixo em direção a um dos cães. Diante da situação, a equipe interrompe o serviço e deixa o local.
Na sequência, a mulher recolhe os animais.
Moradores relatam problemas recorrentes
De acordo com os trabalhadores, situações semelhantes têm se repetido com frequência e dificultado a retirada do lixo naquele ponto da cidade.
Eles afirmam que solicitaram o registro das imagens para documentar os transtornos enfrentados durante o trabalho e chamar a atenção para o problema.
Até o momento, não há informações sobre medidas adotadas para solucionar a situação.
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