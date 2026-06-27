Moradores da região central de Passos (MG), a cerca de 100 km de Franca, denunciam transtornos causados por dois moradores em situação de rua e cães de grande porte que estariam impedindo a realização da coleta de lixo em um trecho da rua Doutor Carvalho.

Segundo relatos, um homem e uma mulher permanecem no local acompanhados dos animais, que frequentemente avançam contra os coletores quando o caminhão de lixo chega para realizar o serviço.

Um vídeo gravado por moradores mostra o momento em que dois cães latem e investem contra um dos trabalhadores, que aparece segurando sacolas de lixo durante a coleta.