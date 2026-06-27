Veja o obituário deste sábado, 27, em Franca:

Nome: Manoel Evandro Alvarenga

Idade: Não informada

Local do velório: Municipal de Ibiraci (MG)

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Ibiraci (MG)

Horário previsto do sepultamento: 18h

Nome: Conceição Donizete de Morais

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, Sala 5

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 16h