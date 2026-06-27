27 de junho de 2026
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LUTO

Veja o obituário deste sábado em Franca

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário deste sábado, 27, em Franca:

Nome: Manoel Evandro Alvarenga
Idade: Não informada
Local do velório: Municipal de Ibiraci (MG)
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Ibiraci (MG)
Horário previsto do sepultamento: 18h

Nome: Conceição Donizete de Morais
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, Sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Maria Aparecida Ferreira
Idade: 91 anos 
Local do velório: São Judas
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Maria do Carmo Gonçalves Bonafin
Idade: 62 anos 
Local do velório: Igreja São Judas
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Ivanir Benta da Silva
Idade: 73 anos 
Local do velório: São Vicente, Sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h

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