Isso porque a saudosa Maria Luiza, com quem vizinhei por quase dez anos no Edifício Barramares, sempre teve um dom especial. Quem a conheceu de perto sabe que sua cozinha nunca foi laboratório de ensaio, mas sim um porto seguro. Pelo relato da autora, de familiares, de amigas e amigos, ficamos cientes de que ela cozinhava como quem exercitava um dom e desejava oferecer ao outro o seu melhor. Por conta disso, nas receitas que encontramos no livro, sentimos que o açúcar não serve apenas para adoçar, ele reconta a doçura de tardes ensolaradas onde brilhavam conversas muito femininas. O sal não é só para temperar, ele carrega a história do suor bíblico no exigente trabalho cotidiano. O afeto não é detalhe sutil, é a linha que tudo costura tecendo memórias sólidas.

Tendo acompanhado de longe a elaboração do livro, percebi que escrevê-lo foi um ato de coragem. Mexer nas panelas velhas da memória com certeza exigiu no primeiro momento resgatar em sua inteireza o gesto inicial de quebrar um ovo ou mostrar o ponto ideal do pão de queijo. Depois, as circunstâncias mudaram e o caminho ficou mais difícil porque a cadeira ao redor da mesa ficou definitivamente vazia. Mas Sabina Donadelli já havia aprendido com sua mãe que “cozinhar é o amor tornado visível’’, como escreveu Mia Couto. E, com o coração de uma narradora, a reconhecida competência profissional e, especialmente, o terno amor filial, transformou a nostalgia e o luto em histórias que nos mostram que cozinhar é, também, um ato de resistência contra o esquecimento.

Enquanto receitas de família continuarem sendo preparadas, aquela avó, aquele pai, aquele amigo querido continuarão vivos, bem ali, no sabor do prato. Ao reunir anos de amor, de encontros, de conversas no espaço da cozinha e da sala de jantar, Sabina eternizou sua mãe, de quem seu pai, Jorge Donadelli, cujo talento literário é reconhecido, esboça retrato comovente no prólogo, do qual destaco um parágrafo: