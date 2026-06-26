Um motociclista ficou levemente ferido após avançar o sinal vermelho, colidir contra uma Fiat Doblò e atingir um poste na tarde desta sexta-feira, 26, no cruzamento das ruas General Carneiro e Ouvidor Freire, no Centro de Franca. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança.
Avanço do sinal
As imagens mostram que os veículos que aguardavam o semáforo na rua Ouvidor Freire iniciam a travessia normalmente após a abertura do sinal. Nesse momento, o motociclista avança o sinal vermelho e atinge a Fiat Doblò que cruzava o cruzamento.
Com a força do impacto, o condutor perdeu o controle da motocicleta, bateu contra um poste e caiu na via. Apesar da violência da colisão, ele sofreu apenas ferimentos leves.
Atendimento
Equipes de resgate foram acionadas para prestar atendimento à vítima.
Durante o atendimento da ocorrência, o trânsito no cruzamento ficou lento até a conclusão do socorro.
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