27 de junho de 2026
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Motociclista avança sinal, bate em Doblò e atinge poste

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Motociclista sendo acertado por Fiat Doblò no Centro de Franca
Motociclista sendo acertado por Fiat Doblò no Centro de Franca

Um motociclista ficou levemente ferido após avançar o sinal vermelho, colidir contra uma Fiat Doblò e atingir um poste na tarde desta sexta-feira, 26, no cruzamento das ruas General Carneiro e Ouvidor Freire, no Centro de Franca. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança.

Avanço do sinal

As imagens mostram que os veículos que aguardavam o semáforo na rua Ouvidor Freire iniciam a travessia normalmente após a abertura do sinal. Nesse momento, o motociclista avança o sinal vermelho e atinge a Fiat Doblò que cruzava o cruzamento.

Com a força do impacto, o condutor perdeu o controle da motocicleta, bateu contra um poste e caiu na via. Apesar da violência da colisão, ele sofreu apenas ferimentos leves.

Atendimento

Equipes de resgate foram acionadas para prestar atendimento à vítima.

Durante o atendimento da ocorrência, o trânsito no cruzamento ficou lento até a conclusão do socorro.

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