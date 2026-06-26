Um adolescente de 14 anos ficou ferido após bater a bicicleta em um carro na tarde desta sexta-feira, 26, no bairro Júlio D’Elia, na região Oeste de Franca.

O jovem retornava de uma festa junina em uma escola da região quando, ao tentar atravessar a rua com a bicicleta, que estaria sem freios, não conseguiu parar a tempo e atingiu o veículo.

Impacto da colisão

Com a força do impacto, o adolescente foi arremessado sobre o capô do carro, bateu a cabeça no para-brisa, que ficou quebrado, e caiu no asfalto, sofrendo diversos ferimentos.