27 de junho de 2026
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JÚLIO D'ELIA

Adolescente em bicicleta sem freio bate em carro e se fere

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Henrique Borges
Bicicleta sem freios destruída após bater em carro
Bicicleta sem freios destruída após bater em carro

Um adolescente de 14 anos ficou ferido após bater a bicicleta em um carro na tarde desta sexta-feira, 26, no bairro Júlio D’Elia, na região Oeste de Franca.

O jovem retornava de uma festa junina em uma escola da região quando, ao tentar atravessar a rua com a bicicleta, que estaria sem freios, não conseguiu parar a tempo e atingiu o veículo.

Impacto da colisão

Com a força do impacto, o adolescente foi arremessado sobre o capô do carro, bateu a cabeça no para-brisa, que ficou quebrado, e caiu no asfalto, sofrendo diversos ferimentos.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou os primeiros socorros. Em seguida, a vítima foi encaminhada ao Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”. O estado de saúde do adolescente não foi divulgado.

Motorista ficou abalada

A motorista do carro não sofreu ferimentos, mas ficou bastante abalada com o acidente.

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e apurar as circunstâncias da colisão.

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