Um trabalhador de 27 anos sofreu queimaduras graves após um acidente de trabalho registrado na última quarta-feira, 24, em uma usina de laticínios, em Patrocínio Paulista. A vítima, identificada como Igor Felipe Galvão, foi socorrida e permanece em estado grave.

O boletim de ocorrência informa que equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para atender o funcionário, que sofreu queimaduras pelo corpo durante o expediente. Ele recebeu os primeiros atendimentos na Santa Casa de Patrocínio Paulista e, posteriormente, foi transferido para a Santa Casa de Franca.

Investigação

A Polícia Civil foi comunicada sobre o acidente e determinou a realização de perícia no local para apurar as circunstâncias da ocorrência. O caso foi registrado como lesão corporal culposa.