Um trabalhador de 27 anos sofreu queimaduras graves após um acidente de trabalho registrado na última quarta-feira, 24, em uma usina de laticínios, em Patrocínio Paulista. A vítima, identificada como Igor Felipe Galvão, foi socorrida e permanece em estado grave.
O boletim de ocorrência informa que equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para atender o funcionário, que sofreu queimaduras pelo corpo durante o expediente. Ele recebeu os primeiros atendimentos na Santa Casa de Patrocínio Paulista e, posteriormente, foi transferido para a Santa Casa de Franca.
Investigação
A Polícia Civil foi comunicada sobre o acidente e determinou a realização de perícia no local para apurar as circunstâncias da ocorrência. O caso foi registrado como lesão corporal culposa.
O acidente aconteceu durante um procedimento realizado na empresa, mas as circunstâncias da ocorrência não foram informadas.
Nota da empresa
Em nota, a Usina de Laticínios Jussara informou que acionou imediatamente o protocolo de emergência após o acidente e que o colaborador recebeu atendimento médico desde os primeiros momentos.
“O protocolo de emergência foi acionado imediatamente. O profissional foi devidamente socorrido, encaminhado para o centro médico e está recebendo todo o atendimento hospitalar necessário. Neste momento, a prioridade absoluta da companhia é acompanhar a assistência médica completa ao colaborador para sua plena recuperação e o devido acolhimento e suporte aos seus familiares”, informou a empresa.
A usina acrescentou que instaurou uma investigação interna para apurar com rigor as causas do acidente e reiterou o compromisso com a segurança no ambiente de trabalho.
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