27 de junho de 2026
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PATROCÍNIO PAULISTA

Trabalhador fica em estado grave após acidente em Usina de Leite

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Redes sociais
Igor Felipe Galvão, de 27 anos, vítima de queimaduras
Igor Felipe Galvão, de 27 anos, vítima de queimaduras

Um trabalhador de 27 anos sofreu queimaduras graves após um acidente de trabalho registrado na última quarta-feira, 24, em uma usina de laticínios, em Patrocínio Paulista. A vítima, identificada como Igor Felipe Galvão, foi socorrida e permanece em estado grave.

O boletim de ocorrência informa que equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para atender o funcionário, que sofreu queimaduras pelo corpo durante o expediente. Ele recebeu os primeiros atendimentos na Santa Casa de Patrocínio Paulista e, posteriormente, foi transferido para a Santa Casa de Franca.

Investigação

A Polícia Civil foi comunicada sobre o acidente e determinou a realização de perícia no local para apurar as circunstâncias da ocorrência. O caso foi registrado como lesão corporal culposa.

O acidente aconteceu durante um procedimento realizado na empresa, mas as circunstâncias da ocorrência não foram informadas.

Nota da empresa

Em nota, a Usina de Laticínios Jussara informou que acionou imediatamente o protocolo de emergência após o acidente e que o colaborador recebeu atendimento médico desde os primeiros momentos.

“O protocolo de emergência foi acionado imediatamente. O profissional foi devidamente socorrido, encaminhado para o centro médico e está recebendo todo o atendimento hospitalar necessário. Neste momento, a prioridade absoluta da companhia é acompanhar a assistência médica completa ao colaborador para sua plena recuperação e o devido acolhimento e suporte aos seus familiares”, informou a empresa.

A usina acrescentou que instaurou uma investigação interna para apurar com rigor as causas do acidente e reiterou o compromisso com a segurança no ambiente de trabalho.

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