27 de junho de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ACIDENTE

Cadeirante é atropelado na faixa de pedestres no Centro de Franca

Por da Redação | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Viatura do resgate no local do acidente durante o atendimento à vítima
Viatura do resgate no local do acidente durante o atendimento à vítima

Um cadeirante ficou ferido após ser atropelado no fim da manhã desta sexta-feira, 26, no cruzamento das ruas Ouvidor Freire e Voluntários da Franca, no Centro de Franca.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima atravessava a via pela faixa de pedestres quando foi atingida por uma Fiat Toro.

O cadeirante sofreu apenas escoriações leves. O motorista permaneceu no local após o acidente e prestou atendimento à vítima até a chegada da equipe de atendimento.

Após receber os primeiros socorros, a vítima foi encaminhada pelo Resgate para uma unidade de saúde de Franca, onde passou por atendimento médico.

Uma viatura da Polícia Militar também esteve no local para registrar a ocorrência. As circunstâncias do atropelamento serão apuradas.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários