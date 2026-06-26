Um cadeirante ficou ferido após ser atropelado no fim da manhã desta sexta-feira, 26, no cruzamento das ruas Ouvidor Freire e Voluntários da Franca, no Centro de Franca.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima atravessava a via pela faixa de pedestres quando foi atingida por uma Fiat Toro.
O cadeirante sofreu apenas escoriações leves. O motorista permaneceu no local após o acidente e prestou atendimento à vítima até a chegada da equipe de atendimento.
Após receber os primeiros socorros, a vítima foi encaminhada pelo Resgate para uma unidade de saúde de Franca, onde passou por atendimento médico.
Uma viatura da Polícia Militar também esteve no local para registrar a ocorrência. As circunstâncias do atropelamento serão apuradas.
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