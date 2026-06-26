Um cadeirante ficou ferido após ser atropelado no fim da manhã desta sexta-feira, 26, no cruzamento das ruas Ouvidor Freire e Voluntários da Franca, no Centro de Franca.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima atravessava a via pela faixa de pedestres quando foi atingida por uma Fiat Toro.

O cadeirante sofreu apenas escoriações leves. O motorista permaneceu no local após o acidente e prestou atendimento à vítima até a chegada da equipe de atendimento.