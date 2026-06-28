Cercado de expectativa, o torcedor francano aguarda o anúncio do novo elenco do Franca Basquete para a temporada 2026/27. Os nomes serão divulgados pelo clube nesta quarta-feira, 1º de julho, às 12h, durante uma live nas redes sociais.

A movimentação é grande porque sete jogadores do elenco pentacampeão do NBB deixaram a equipe após a conquista do título. Na última quinta-feira, 25, o clube oficializou as saídas de Lucas Dias, Georginho, Corderro Bennett, Nacho Laterza, Luís Rodriguez, Zú Júnior e Felício.

Lucas Dias e Georginho são as despedidas mais sentidas pela torcida. Os dois fizeram parte da campanha do título mundial conquistado em Singapura, em 2023, e devem ser anunciados pelo Mogi Basquete.