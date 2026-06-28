Cercado de expectativa, o torcedor francano aguarda o anúncio do novo elenco do Franca Basquete para a temporada 2026/27. Os nomes serão divulgados pelo clube nesta quarta-feira, 1º de julho, às 12h, durante uma live nas redes sociais.
A movimentação é grande porque sete jogadores do elenco pentacampeão do NBB deixaram a equipe após a conquista do título. Na última quinta-feira, 25, o clube oficializou as saídas de Lucas Dias, Georginho, Corderro Bennett, Nacho Laterza, Luís Rodriguez, Zú Júnior e Felício.
Lucas Dias e Georginho são as despedidas mais sentidas pela torcida. Os dois fizeram parte da campanha do título mundial conquistado em Singapura, em 2023, e devem ser anunciados pelo Mogi Basquete.
Do grupo campeão, apenas David Jackson e Rafael Mineiro renovaram contrato. Também permanecem no clube o técnico Helinho Garcia e os integrantes da comissão técnica.
Bastidores movimentam a torcida
A diretoria garante que o novo elenco será competitivo. Nos bastidores, circulam com força os nomes de Andrezão, ex-Bauru; Vitinho, do Paulistano; Jordan Williams, ex-Minas e que defendia o Aguada, do Uruguai; Gui Deodato, do Flamengo; e Luciano Parodi, do Nacional, também do Uruguai.
Apesar das especulações, o clube mantém sigilo sobre os reforços até a apresentação oficial.
“A expectativa está grande por conta de alguns nomes que já circulam. O que nos tranquiliza é o trabalho da comissão e da diretoria, que têm o compromisso de montar um elenco competitivo em busca de títulos”, afirmou Geasi de Almeida, presidente da torcida organizada Capital do Basquete.
Ele admite que as saídas de Lucas Dias e Georginho têm peso para a torcida.
“São jogadores que ganharam todos os títulos possíveis com a camisa do Franca. A gente sente mais. Mas agora, com respeito, eles são adversários. Quando a bola subir, a torcida vai pegar no pé”, disse.
Reconstrução para mais uma temporada de títulos
Para o torcedor Leonardo Gabriel, a equipe inicia um processo de reconstrução após perder dois de seus principais atletas.
“Lucas e Georginho eram a base do time, jogadores acima da média. Perder essa base é começar do zero, mesmo com Mineiro e Jackson”, avaliou.
Apesar da reformulação, ele demonstra confiança no trabalho realizado pela diretoria.
“A gente torce para que façam boas contratações e mantenham o nível da equipe. Estamos confiantes”, afirmou.
Na temporada 2026/27, o Franca disputará o NBB, a Basketball Champions League Américas (BCLA), o Campeonato Paulista e, provavelmente, a Copa Super 8. Entre os prinicipais objetivos, está a conquista do hexacampeonato nacional e do 17º título brasileiro da história do clube.
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