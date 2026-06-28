Uma folha de papel, lápis de cor e muita criatividade transformaram a vida da francana Júlia Beatriz Souza Silva. Em 2006, aos 7 anos, a estudante da 1ª série do Instituto Samaritano de Ensino venceu o concurso "Vivendo um Sonho de Craque", promovido pelo McDonald's em parceria com a FIFA, e ganhou uma viagem para a Alemanha. Como parte da premiação, entrou em campo na cerimônia oficial da abertura da partida entre Brasil e Croácia, na estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, carregando a bola do jogo ao lado do capitão Cafu.
Na época, milhares de crianças de todo o Brasil participaram do concurso, destinado a estudantes de 6 a 10 anos. O desafio era criar um desenho com o tema "Meu Sonho de Copa". Apenas três participantes foram escolhidos para representar o país na experiência promovida durante o Mundial.
Júlia, natural de Franca, foi uma das vencedoras. A escolha levou em consideração critérios como criatividade, fidelidade ao tema e originalidade. A comissão julgadora contou com a participação do desenhista Maurício de Sousa, criador da Turma da Mônica.
Viagem inesquecível
Como prêmio, Júlia ganhou uma viagem de sete dias para a Alemanha, com todas as despesas pagas, além do direito de levar um acompanhante. A mãe da menina a acompanhou durante toda a experiência.
Segundo ela, a chegada a Berlim foi um dos momentos mais marcantes da viagem. Para uma criança do interior paulista, o clima da Copa do Mundo impressionava pela presença de torcedores de diferentes países, bandeiras espalhadas pela cidade e pela atmosfera que reunia pessoas de todo o mundo em torno do futebol.
Antes da partida entre Brasil e Croácia, Júlia participou do ensaio da cerimônia oficial no Olympiastadion. Ela recorda de caminhar pelo gramado com o estádio completamente vazio, imaginando como seria o ambiente durante o jogo.
Do estádio vazio ao maior palco do futebol
Poucas horas depois, o cenário era completamente diferente. Mais de 70 mil pessoas ocupavam as arquibancadas do Olympiastadion, enquanto milhões de telespectadores acompanhavam a estreia da Seleção Brasileira ao redor do mundo.
Foi nesse ambiente que Júlia viveu o momento mais especial de sua infância. No dia 13 de junho de 2006, entrou em campo ao lado do capitão Cafu, carregando a bola da partida na cerimônia oficial da FIFA, pouco antes do início do confronto entre Brasil e Croácia.
A partida terminou com vitória brasileira por 1 a 0, com gol de Kaká. Para Júlia, porém, o resultado ficou em segundo plano diante da experiência que viveu.
"Naquele momento, eu representava não apenas a mim mesma, mas também Franca, minha escola, minha família e o sonho de tantas crianças apaixonadas por futebol", relembra.
Um sonho que começou no papel
Hoje Júlia já é Terapeuta e Psicanalista e mora em Portugal e ao recordar a experiência, ela afirma que algumas imagens permanecem vivas na memória: a viagem ao lado da mãe, a chegada à Alemanha, o contraste entre o estádio vazio durante o ensaio e completamente lotado horas depois, além da emoção de entrar em campo ao lado do capitão da Seleção Brasileira.
Tudo começou com um simples desenho feito com lápis de cor sobre uma folha de papel. Um sonho infantil que levou uma menina de Franca ao maior palco do futebol mundial.
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