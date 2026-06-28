Uma folha de papel, lápis de cor e muita criatividade transformaram a vida da francana Júlia Beatriz Souza Silva. Em 2006, aos 7 anos, a estudante da 1ª série do Instituto Samaritano de Ensino venceu o concurso "Vivendo um Sonho de Craque", promovido pelo McDonald's em parceria com a FIFA, e ganhou uma viagem para a Alemanha. Como parte da premiação, entrou em campo na cerimônia oficial da abertura da partida entre Brasil e Croácia, na estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, carregando a bola do jogo ao lado do capitão Cafu.

Na época, milhares de crianças de todo o Brasil participaram do concurso, destinado a estudantes de 6 a 10 anos. O desafio era criar um desenho com o tema "Meu Sonho de Copa". Apenas três participantes foram escolhidos para representar o país na experiência promovida durante o Mundial.

Júlia, natural de Franca, foi uma das vencedoras. A escolha levou em consideração critérios como criatividade, fidelidade ao tema e originalidade. A comissão julgadora contou com a participação do desenhista Maurício de Sousa, criador da Turma da Mônica.