O Governo de São Paulo, por meio do programa Casa Paulista, vai disponibilizar R$ 310 mil em subsídios para a nova edição do Feirão Casa Paulista, em Igarapava, na Região Administrativa de Franca. A iniciativa oferece 31 Cartas de Crédito Imobiliário, no valor de R$ 10 mil cada, destinadas a famílias que desejam adquirir o primeiro imóvel e atendam aos critérios estabelecidos pelo programa. Evento ocorre a partir de sexta-feira 26.
Os atendimentos serão realizados na rua Benjamin Constant, 407, no Centro de Igarapava, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h; aos sábados, das 9h às 15h; e aos domingos, das 9h às 13h.
Quem pode participar?
Para ter acesso ao benefício, é necessário possuir renda familiar de até três salários mínimos, não ter imóvel em nome próprio, não possuir financiamento imobiliário ativo e não ter sido contemplado anteriormente por outro programa habitacional.
As Cartas de Crédito Imobiliário são concedidas a fundo perdido, reduzindo o valor necessário para a aquisição do imóvel pelas famílias contempladas.
Nova etapa dos feirões
Após um período de análises e balanços, os Feirões Casa Paulista foram retomados no fim de janeiro, com um novo chamamento para empresas interessadas em participar da iniciativa.
Nesta nova fase, a SDUH (Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação) estabeleceu critérios de priorização para agilizar a entrega dos empreendimentos. Entre as exigências estão imóveis com, no mínimo, dois dormitórios e contratos firmados junto à Caixa Econômica Federal até a data de encerramento de cada feirão.
As entidades organizadoras, como prefeituras, associações e empresas privadas, devem encaminhar o Termo de Adesão exclusivamente pelo e-mail feirao@casapaulista.sp.gov.br.
O evento segue as normas da Resolução SDUH nº 43, de 22 de agosto de 2025. Durante os feirões, as construtoras podem ofertar unidades de empreendimentos já cadastrados ou novos projetos aptos a receber aporte específico para o evento, desde que utilizem financiamento via FGTS.
Após o encerramento das atividades, as empresas terão cinco dias úteis para encaminhar à SDUH um relatório com as informações das famílias atendidas e das unidades negociadas, permitindo a autorização para liberação dos recursos.
Investimentos na região
Desde 2023, a modalidade Carta de Crédito Imobiliário do programa Casa Paulista viabilizou mais de 400 unidades habitacionais na Região Administrativa de Franca, com investimento de R$ 4,6 milhões. Outras 1,2 mil unidades estão em construção, com aporte estadual de R$ 13,6 milhões.
Segundo levantamento da SDUH, a renda média das famílias beneficiadas pelo programa nos empreendimentos participantes é de R$ 2,8 mil, equivalente a 1,87 salário mínimo em 2025. Já entre os compradores que não utilizam o subsídio estadual, a renda média é de R$ 5,2 mil, ou 3,44 salários mínimos, evidenciando o alcance social da iniciativa.
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