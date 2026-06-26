O Governo de São Paulo, por meio do programa Casa Paulista, vai disponibilizar R$ 310 mil em subsídios para a nova edição do Feirão Casa Paulista, em Igarapava, na Região Administrativa de Franca. A iniciativa oferece 31 Cartas de Crédito Imobiliário, no valor de R$ 10 mil cada, destinadas a famílias que desejam adquirir o primeiro imóvel e atendam aos critérios estabelecidos pelo programa. Evento ocorre a partir de sexta-feira 26.

Os atendimentos serão realizados na rua Benjamin Constant, 407, no Centro de Igarapava, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h; aos sábados, das 9h às 15h; e aos domingos, das 9h às 13h.

Quem pode participar?

Para ter acesso ao benefício, é necessário possuir renda familiar de até três salários mínimos, não ter imóvel em nome próprio, não possuir financiamento imobiliário ativo e não ter sido contemplado anteriormente por outro programa habitacional.