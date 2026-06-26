As equipes do Corpo de Bombeiros entraram, nesta sexta-feira, 26, no quinto dia de buscas por Tiago Pereira Gomes, de 26 anos, desaparecido desde o último domingo, 21, após sair para conhecer a Cachoeira Cascata Grande, no Parque Estadual Furnas do Bom Jesus, em Pedregulho.

A operação conta com o apoio de brigadistas do parque, das Guardas Civis Municipais de Pedregulho e Rifaina, além da Polícia Civil, que mantém um inquérito aberto para apurar o caso.

Segundo o tenente Munita, os trabalhos desta sexta-feira foram concentrados em áreas ao redor do parque, em uma etapa considerada mais complexa da operação. As equipes passaram a atuar em locais que já haviam sido vistoriados anteriormente, na tentativa de localizar o jovem o mais rápido possível.