As equipes do Corpo de Bombeiros entraram, nesta sexta-feira, 26, no quinto dia de buscas por Tiago Pereira Gomes, de 26 anos, desaparecido desde o último domingo, 21, após sair para conhecer a Cachoeira Cascata Grande, no Parque Estadual Furnas do Bom Jesus, em Pedregulho.
A operação conta com o apoio de brigadistas do parque, das Guardas Civis Municipais de Pedregulho e Rifaina, além da Polícia Civil, que mantém um inquérito aberto para apurar o caso.
Segundo o tenente Munita, os trabalhos desta sexta-feira foram concentrados em áreas ao redor do parque, em uma etapa considerada mais complexa da operação. As equipes passaram a atuar em locais que já haviam sido vistoriados anteriormente, na tentativa de localizar o jovem o mais rápido possível.
"Toda a região já foi vasculhada diversas vezes. As trilhas, o interior dos córregos, a furna e o sentido da cachoeira foram objeto de buscas. Até o momento, nenhuma informação sobre o jovem foi encontrada", afirmou o oficial.
Operação segue sem pistas
De acordo com os bombeiros, toda a área foi percorrida repetidamente desde o início das buscas. Apesar do esforço das equipes, nenhum vestígio que possa indicar o paradeiro de Tiago foi localizado até o momento.
A corporação informou que a operação continuará enquanto houver recursos disponíveis para as buscas. Os bombeiros também aguardam novas informações da Polícia Civil que possam ajudar a direcionar os trabalhos de forma mais precisa.
Família aguarda notícias
Morador de Pedregulho, Tiago Pereira Gomes é conhecido por gostar de atividades ao ar livre, como trilhas e exploração de áreas naturais.
Segundo familiares, ele saiu de casa por volta das 13h de domingo utilizando uma bicicleta e informou que seguiria para a região da Cachoeira Cascata Grande. Desde então, não foi mais visto.
Enquanto as buscas continuam, familiares e amigos seguem mobilizados na expectativa de informações sobre o paradeiro do jovem.
O Corpo de Bombeiros reforçou que permanece empenhado na operação e mantém as buscas na esperança de localizar Tiago.
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