Após a definição do campeão da Série Bronze da Copa Franca de Basquete, a Secretaria de Esporte e Cultura divulgou a programação das finais das Séries Prata e Ouro, que serão disputadas neste domingo, 28, no Ginásio Pedrocão, em Franca. As partidas terão entrada gratuita e começam às 9 horas.
A decisão da Série Prata abre a programação, às 9 horas, com o confronto entre Golden Star e City Rappers. Na sequência, às 11 horas, Brewers e Athletics entram em quadra para disputar o título da Série Ouro.
Série Bronze teve campeão definido
A rodada decisiva acontece após a conquista do título da Série Bronze pela equipe SM Basquetebol, que venceu o Segantini na final da categoria.
Com o resultado, as duas equipes finalistas garantiram o acesso e disputarão a Série Prata na próxima edição da Copa Franca de Basquete.
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