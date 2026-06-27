27 de junho de 2026
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BASQUETE

Copa Franca define campeões das Séries Prata e Ouro no Pedrocão

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Prefeitura de Franca
SM Basquetebol, que venceu o Segantini na final da categoria Série Bronze
SM Basquetebol, que venceu o Segantini na final da categoria Série Bronze

Após a definição do campeão da Série Bronze da Copa Franca de Basquete, a Secretaria de Esporte e Cultura divulgou a programação das finais das Séries Prata e Ouro, que serão disputadas neste domingo, 28, no Ginásio Pedrocão, em Franca. As partidas terão entrada gratuita e começam às 9 horas.

A decisão da Série Prata abre a programação, às 9 horas, com o confronto entre Golden Star e City Rappers. Na sequência, às 11 horas, Brewers e Athletics entram em quadra para disputar o título da Série Ouro.

Série Bronze teve campeão definido

A rodada decisiva acontece após a conquista do título da Série Bronze pela equipe SM Basquetebol, que venceu o Segantini na final da categoria.

Com o resultado, as duas equipes finalistas garantiram o acesso e disputarão a Série Prata na próxima edição da Copa Franca de Basquete.

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