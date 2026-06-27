Após a definição do campeão da Série Bronze da Copa Franca de Basquete, a Secretaria de Esporte e Cultura divulgou a programação das finais das Séries Prata e Ouro, que serão disputadas neste domingo, 28, no Ginásio Pedrocão, em Franca. As partidas terão entrada gratuita e começam às 9 horas.

A decisão da Série Prata abre a programação, às 9 horas, com o confronto entre Golden Star e City Rappers. Na sequência, às 11 horas, Brewers e Athletics entram em quadra para disputar o título da Série Ouro.

Série Bronze teve campeão definido

A rodada decisiva acontece após a conquista do título da Série Bronze pela equipe SM Basquetebol, que venceu o Segantini na final da categoria.