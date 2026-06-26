27 de junho de 2026
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FIM DE SEMANA

Música em Todos os Cantos leva atrações gratuitas a Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Prefeitura de Franca
Ginásio Poliesportivo de Franca, onde acontecerão as apresentações
Ginásio Poliesportivo de Franca, onde acontecerão as apresentações

Quem passar por alguns dos principais espaços públicos de Franca neste fim de semana poderá acompanhar apresentações musicais gratuitas por meio do programa “Música em Todos os Cantos”. Ao todo, três atrações estão previstas entre sábado e domingo, levando repertórios variados para locais de grande circulação de pessoas.

No sábado, 27, serão duas apresentações. Das 9h às 11h, o público poderá acompanhar o show de Beny Chagas, no Complexo Poliesportivo. Já das 10h às 12h, Paulo Gimenes se apresenta no Terminal Central de Ônibus, oferecendo um momento cultural aos usuários do transporte coletivo e demais frequentadores do local.

Programação segue no domingo

A agenda será encerrada no domingo, 28, com a apresentação do Duo Vox, novamente no Poliesportivo, das 9h às 11h, ampliando as opções de lazer para quem aproveitar a manhã no espaço.

O programa “Música em Todos os Cantos” tem como objetivo valorizar artistas francanos e aproximar a população de atividades culturais, ocupando diferentes regiões da cidade com apresentações gratuitas ao longo da semana. A iniciativa é realizada pela Secretaria de Esporte e Cultura em parceria com a Sociedade Esportiva Franca.

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