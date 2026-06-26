Um adolescente de 16 anos foi apreendido na quinta-feira, 25, suspeito de matar um homem a facadas, ferir uma segunda vítima e furtar uma motocicleta para fugir no distrito de Ponte Alta, em Delfinópolis (MG). Segundo a Polícia Militar, ele foi localizado na BR-464 com a faca que teria sido utilizada nos ataques. A Polícia Civil apura as circunstâncias e a motivação dos crimes.
O primeiro ataque aconteceu nas proximidades de um supermercado e foi registrado por uma câmera de segurança. Conforme a PM, a vítima foi atingida por 24 golpes de faca. Ela chegou a ser socorrida e levada a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.
Segundo ataque
Após o primeiro crime, o adolescente teria seguido até o posto de saúde do distrito. De acordo com a médica de plantão, ele entrou na unidade, causando danos em materiais e medicamentos.
Pouco depois, um segundo homem deu entrada no local com um grave ferimento no abdômen. Segundo a Polícia Militar, ele havia sido esfaqueado em frente ao posto de saúde. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.
Fuga e apreensão
Na sequência dos ataques, o adolescente fugiu utilizando uma motocicleta furtada. As equipes da Polícia Militar iniciaram buscas e conseguiram localizá-lo na BR-464.
Durante a abordagem, os policiais encontraram com o suspeito a faca que, conforme a corporação, teria sido usada nos crimes. O adolescente foi apreendido e encaminhado à delegacia, acompanhado pela responsável legal.
Relato do adolescente
Segundo a Polícia Militar, o adolescente afirmou que matou a primeira vítima por ter sido ameaçado de morte por ela.
Sobre o segundo homem ferido, ele declarou que a vítima seria prima da pessoa morta e teria ido tirar satisfação com ele. Ainda conforme seu relato aos policiais, a facada teria sido desferida apenas para "dar um susto".
A PM informou ainda que o adolescente declarou que a "guerra" não havia terminado e que, se tivesse oportunidade, mataria outras pessoas. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.
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