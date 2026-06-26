Um adolescente de 16 anos foi apreendido na quinta-feira, 25, suspeito de matar um homem a facadas, ferir uma segunda vítima e furtar uma motocicleta para fugir no distrito de Ponte Alta, em Delfinópolis (MG). Segundo a Polícia Militar, ele foi localizado na BR-464 com a faca que teria sido utilizada nos ataques. A Polícia Civil apura as circunstâncias e a motivação dos crimes.

O primeiro ataque aconteceu nas proximidades de um supermercado e foi registrado por uma câmera de segurança. Conforme a PM, a vítima foi atingida por 24 golpes de faca. Ela chegou a ser socorrida e levada a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo ataque

Após o primeiro crime, o adolescente teria seguido até o posto de saúde do distrito. De acordo com a médica de plantão, ele entrou na unidade, causando danos em materiais e medicamentos.