27 de junho de 2026
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SAFRA SEGURA

PM recupera 9 sacas de café e devolve ao dono; dupla é presa

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/15º BPM/I
Proprietário das sacas de café agradecendo a ação dos policiais
Proprietário das sacas de café agradecendo a ação dos policiais

A atuação da Polícia Militar resultou na prisão em flagrante de dois homens e na recuperação de nove sacas de café, avaliadas em aproximadamente R$ 3 mil, nesta sexta-feira, 26, em Cristais Paulista. A carga foi localizada pelas equipes e restituída ao proprietário.

A ocorrência foi solucionada após uma resposta rápida dos policiais, que localizaram os suspeitos e recuperaram o material subtraído. Os dois envolvidos foram presos em flagrante.

As nove sacas de café foram devolvidas ao proprietário, que agradeceu o trabalho realizado pelos policiais militares durante a ação.

A corporação informou ainda que a Operação Safra Segura, desenvolvida na área do 15º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar Ambiental do Interior), continuará em andamento para intensificar o policiamento e reforçar as ações de enfrentamento aos crimes relacionados ao período da colheita.

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