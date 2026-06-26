A atuação da Polícia Militar resultou na prisão em flagrante de dois homens e na recuperação de nove sacas de café, avaliadas em aproximadamente R$ 3 mil, nesta sexta-feira, 26, em Cristais Paulista. A carga foi localizada pelas equipes e restituída ao proprietário.

A ocorrência foi solucionada após uma resposta rápida dos policiais, que localizaram os suspeitos e recuperaram o material subtraído. Os dois envolvidos foram presos em flagrante.

As nove sacas de café foram devolvidas ao proprietário, que agradeceu o trabalho realizado pelos policiais militares durante a ação.