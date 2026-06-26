A atuação da Polícia Militar resultou na prisão em flagrante de dois homens e na recuperação de nove sacas de café, avaliadas em aproximadamente R$ 3 mil, nesta sexta-feira, 26, em Cristais Paulista. A carga foi localizada pelas equipes e restituída ao proprietário.
A ocorrência foi solucionada após uma resposta rápida dos policiais, que localizaram os suspeitos e recuperaram o material subtraído. Os dois envolvidos foram presos em flagrante.
As nove sacas de café foram devolvidas ao proprietário, que agradeceu o trabalho realizado pelos policiais militares durante a ação.
A corporação informou ainda que a Operação Safra Segura, desenvolvida na área do 15º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar Ambiental do Interior), continuará em andamento para intensificar o policiamento e reforçar as ações de enfrentamento aos crimes relacionados ao período da colheita.
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