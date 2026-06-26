Um motociclista procura identificar o motorista de um Hyundai Creta branco que, segundo relato da vítima, trafegava na contramão e atingiu sua motocicleta na rua Benedito Barbosa, no Jardim Paulistano I, em Franca, por volta das 10h30 desta sexta-feira, 26. De acordo com o proprietário da moto, o condutor deixou o local sem prestar qualquer assistência.
Segundo o relato encaminhado ao Portal GCN, o impacto causou diversos danos à motocicleta. Entre eles, o guidão teria sido estourado e empenado, além da quebra da trava da direção. O motociclista informou que possui fotos de uma peça que se desprendeu e caiu no chão após a colisão.
O caso foi registrado por câmeras de segurança, que mostraram toda a dinâmica do acidente.
Prejuízo estimado
A vítima estima que o custo dos reparos fique entre R$ 2 mil e R$ 2,5 mil, considerando os danos mecânicos e também avarias na parte estética da motocicleta. Ainda segundo o motociclista, ele busca imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar a placa do Hyundai Creta branco envolvido no acidente.
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