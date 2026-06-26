Um motociclista procura identificar o motorista de um Hyundai Creta branco que, segundo relato da vítima, trafegava na contramão e atingiu sua motocicleta na rua Benedito Barbosa, no Jardim Paulistano I, em Franca, por volta das 10h30 desta sexta-feira, 26. De acordo com o proprietário da moto, o condutor deixou o local sem prestar qualquer assistência.

Segundo o relato encaminhado ao Portal GCN, o impacto causou diversos danos à motocicleta. Entre eles, o guidão teria sido estourado e empenado, além da quebra da trava da direção. O motociclista informou que possui fotos de uma peça que se desprendeu e caiu no chão após a colisão.

O caso foi registrado por câmeras de segurança, que mostraram toda a dinâmica do acidente.

Prejuízo estimado