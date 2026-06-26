Após dois meses de investigação, a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca identificou uma associação criminosa suspeita de praticar furtos em residências de alto e médio padrão em Franca e cidades da região. Na manhã desta sexta-feira, 26, dois investigados foram presos durante uma operação policial.

De acordo com a investigação coordenada pelo delegado Gabriel Fernando Tomaz Silva, o grupo era formado por sete integrantes e atuaria desde 2024. As apurações apontaram que a quadrilha contava com o apoio de um funcionário de uma empresa de entregas de produtos adquiridos pela internet, responsável por levantar informações sobre os imóveis e repassá-las aos demais integrantes.

Entre os dados obtidos, estavam detalhes da rotina das vítimas e até informações sobre viagens, o que facilitava a escolha dos alvos e a execução dos furtos.

Operação cumpriu mandados em cinco endereços