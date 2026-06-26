Um homem foi preso pela Polícia Militar na manhã desta sexta-feira, 26, durante uma ação realizada em uma fazenda às margens da rodovia Fábio Talarico, em Franca. A operação também resultou na apreensão de duas espingardas e diversas munições.

De acordo com a PM, a ocorrência teve início após uma denúncia anônima informar que dois suspeitos estariam na propriedade rural. Com base nas informações recebidas, equipes policiais seguiram até o local e realizaram a abordagem.

Durante as buscas, os policiais encontraram duas espingardas e uma quantidade de munições. Os dois homens abordados afirmaram que o armamento pertencia a terceiros.