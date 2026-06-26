Um homem foi preso pela Polícia Militar na manhã desta sexta-feira, 26, durante uma ação realizada em uma fazenda às margens da rodovia Fábio Talarico, em Franca. A operação também resultou na apreensão de duas espingardas e diversas munições.
De acordo com a PM, a ocorrência teve início após uma denúncia anônima informar que dois suspeitos estariam na propriedade rural. Com base nas informações recebidas, equipes policiais seguiram até o local e realizaram a abordagem.
Durante as buscas, os policiais encontraram duas espingardas e uma quantidade de munições. Os dois homens abordados afirmaram que o armamento pertencia a terceiros.
Ao consultar os antecedentes dos suspeitos, os militares constataram que um dos abordados possuía um mandado de prisão em aberto.
Diante da situação, os dois homens receberam voz de prisão e foram encaminhados para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde a ocorrência foi apresentada.
As armas e munições foram apreendidas e permanecerão à disposição da Justiça.
A Polícia Civil dará continuidade às investigações para esclarecer a origem do armamento, verificar a responsabilidade dos envolvidos e apurar as circunstâncias do caso.
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