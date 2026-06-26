As repartições públicas municipais de Franca vão encerrar o expediente às 13h30 na segunda-feira, 29, por causa do jogo da Seleção Brasileira na segunda fase da Copa do Mundo. O Brasil vai enfrentar o Japão pela fase 16 avos, às 14h, em Houston, no Texas, Estados Unidos.

A medida foi oficializada pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB), com decreto publicado no Diário Oficial do Município, nesta sexta-feira, 26.

As horas não trabalhadas terão de ser compensadas pelos servidores. A reposição será de 30 ou 60 minutos por dia, começando no dia útil seguinte ao jogo, até quitar a carga horária.