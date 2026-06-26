26 de junho de 2026
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PRÓXIMA SEGUNDA

Prefeitura de Franca fecha mais cedo por jogo do Brasil na Copa

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Atendimento ao público será alterado na próxima segunda-feira
Atendimento ao público será alterado na próxima segunda-feira

As repartições públicas municipais de Franca vão encerrar o expediente às 13h30 na segunda-feira, 29, por causa do jogo da Seleção Brasileira na segunda fase da Copa do Mundo. O Brasil vai enfrentar o Japão pela fase 16 avos, às 14h, em Houston, no Texas, Estados Unidos.

A medida foi oficializada pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB), com decreto publicado no Diário Oficial do Município, nesta sexta-feira, 26.

As horas não trabalhadas terão de ser compensadas pelos servidores. A reposição será de 30 ou 60 minutos por dia, começando no dia útil seguinte ao jogo, até quitar a carga horária.

Ficam de fora da suspensão os serviços considerados essenciais e que não podem parar. Também não haverá alteração para atividades e plantões noturnos iniciados após o fim da partida.

O que funcionará

Prontos-socorros Adulto e Infantil, as UPAs dos Jardins Aeroporto e Anita, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e os Caps AD III e Caps AD (Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas). A Guarda Civil Municipal e o Abrigo Provisório também manterão suas atividades em regime de plantão.

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