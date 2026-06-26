As repartições públicas municipais de Franca vão encerrar o expediente às 13h30 na segunda-feira, 29, por causa do jogo da Seleção Brasileira na segunda fase da Copa do Mundo. O Brasil vai enfrentar o Japão pela fase 16 avos, às 14h, em Houston, no Texas, Estados Unidos.
A medida foi oficializada pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB), com decreto publicado no Diário Oficial do Município, nesta sexta-feira, 26.
As horas não trabalhadas terão de ser compensadas pelos servidores. A reposição será de 30 ou 60 minutos por dia, começando no dia útil seguinte ao jogo, até quitar a carga horária.
Ficam de fora da suspensão os serviços considerados essenciais e que não podem parar. Também não haverá alteração para atividades e plantões noturnos iniciados após o fim da partida.
O que funcionará
Prontos-socorros Adulto e Infantil, as UPAs dos Jardins Aeroporto e Anita, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e os Caps AD III e Caps AD (Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas). A Guarda Civil Municipal e o Abrigo Provisório também manterão suas atividades em regime de plantão.
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