A discussão por causa de uma pipa terminou em violência e deixou um adolescente de 15 anos com fratura no nariz, em Ituverava, a 70 km de Franca. A Polícia Civil investiga o caso, que aconteceu no último domingo, 21, e tem como investigados um pai e o filho, ambos maiores de idade.

Segundo informações registradas pela Polícia Civil, a mãe do adolescente acionou a Polícia Militar após o filho chegar em casa ferido. A ocorrência aponta que a confusão começou durante um desentendimento envolvendo uma pipa.

Imagens de câmeras de segurança, anexadas ao inquérito, mostram que o adolescente foi agredido pelos dois homens. Nas gravações, o pai aparece desferindo um soco contra o garoto e, logo em seguida, o filho também o atinge no rosto. O adolescente precisou de atendimento médico, e o laudo inicial confirmou uma fratura no nariz.