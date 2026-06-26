A discussão por causa de uma pipa terminou em violência e deixou um adolescente de 15 anos com fratura no nariz, em Ituverava, a 70 km de Franca. A Polícia Civil investiga o caso, que aconteceu no último domingo, 21, e tem como investigados um pai e o filho, ambos maiores de idade.
Segundo informações registradas pela Polícia Civil, a mãe do adolescente acionou a Polícia Militar após o filho chegar em casa ferido. A ocorrência aponta que a confusão começou durante um desentendimento envolvendo uma pipa.
Imagens de câmeras de segurança, anexadas ao inquérito, mostram que o adolescente foi agredido pelos dois homens. Nas gravações, o pai aparece desferindo um soco contra o garoto e, logo em seguida, o filho também o atinge no rosto. O adolescente precisou de atendimento médico, e o laudo inicial confirmou uma fratura no nariz.
Após o registro da ocorrência, apenas um dos suspeitos, o filho, compareceu espontaneamente à delegacia para prestar depoimento. O pai não se apresentou.
As imagens do sistema de monitoramento foram entregues aos investigadores e devem contribuir para o esclarecimento dos fatos. A Polícia Civil também requisitou exame de corpo de delito ao IML (Instituto Médico Legal).
O caso segue sob investigação e a Polícia Civil.
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