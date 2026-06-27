Empresas de Franca que pretendem expandir seus negócios para outros países passam a contar com uma nova ferramenta de apoio. O Governo do Estado de São Paulo, por meio da InvestSP e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico), lançou nesta semana o Manual do Exportador Paulista, um guia prático voltado a empreendedores interessados em iniciar ou ampliar sua atuação no comércio internacional.
A iniciativa pode interessar especialmente ao setor produtivo francano, tradicionalmente ligado à indústria, ao comércio e ao agronegócio, áreas que frequentemente buscam novas oportunidades de mercado dentro e fora do Brasil.
O material reúne orientações em linguagem acessível sobre as principais etapas do processo de exportação, incluindo planejamento, escolha de mercados, documentação exigida, logística, formação de preços, certificações, formas de pagamento e mecanismos de apoio disponíveis aos exportadores.
Segundo o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, o objetivo é fortalecer o ambiente de negócios e ampliar oportunidades para as empresas paulistas. “Nosso papel é promover ferramentas que contribuam para o crescimento das empresas e, consequentemente, para a geração de renda, emprego e desenvolvimento regional. A exportação é parte fundamental desse processo”, afirmou.
Para a diretora de Relações Internacionais e Comércio Exterior da InvestSP, Julia Saluh, o guia busca tornar o acesso ao comércio exterior mais simples para empresas de diferentes portes.
“Exportar é uma oportunidade para ampliar mercados, aumentar a competitividade e impulsionar o crescimento das empresas. Com este manual, queremos oferecer informações práticas para que mais negócios paulistas estejam preparados para competir internacionalmente”, disse.
Além do lançamento do manual, a InvestSP mantém outras ações voltadas à internacionalização de empresas paulistas, como o programa Exporta SP, que oferece capacitação gratuita, mentorias e orientação técnica para empreendedores que desejam vender produtos e serviços ao exterior. A agência também realiza missões empresariais internacionais e rodadas de negócios.
De acordo com dados do Governo do Estado, São Paulo alcançou em 2025 o maior número de empresas exportadoras da série histórica, superando a marca de 13 mil negócios com atuação internacional.
O Manual do Exportador Paulista está disponível gratuitamente para acesso online.
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