Empresas de Franca que pretendem expandir seus negócios para outros países passam a contar com uma nova ferramenta de apoio. O Governo do Estado de São Paulo, por meio da InvestSP e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico), lançou nesta semana o Manual do Exportador Paulista, um guia prático voltado a empreendedores interessados em iniciar ou ampliar sua atuação no comércio internacional.

A iniciativa pode interessar especialmente ao setor produtivo francano, tradicionalmente ligado à indústria, ao comércio e ao agronegócio, áreas que frequentemente buscam novas oportunidades de mercado dentro e fora do Brasil.

O material reúne orientações em linguagem acessível sobre as principais etapas do processo de exportação, incluindo planejamento, escolha de mercados, documentação exigida, logística, formação de preços, certificações, formas de pagamento e mecanismos de apoio disponíveis aos exportadores.