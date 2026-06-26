Veja o obituário desta sexta-feira, 26, em Franca:
Nome: Lilia Maria Goulart Lemos
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 1 VIP
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Jair Mendes Baptista
Idade: 91 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Marlene Melo Oliveira Lima
Idade: 93 anos
Local do velório: São Vicente, sala 9
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 15h
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