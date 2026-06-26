Veja o obituário desta sexta-feira, 26, em Franca:

Nome: Lilia Maria Goulart Lemos

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 1 VIP

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Jair Mendes Baptista

Idade: 91 anos

Local do velório: Santo Agostinho, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 13h