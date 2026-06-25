26 de junho de 2026
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Carro corta trânsito parado e bate em moto na av. Eliza Verzola

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Carro batendo em moto na avenida Eliza Verzola Gosuen, em Franca
Carro batendo em moto na avenida Eliza Verzola Gosuen, em Franca

Uma motociclista ficou ferida após se envolver em um acidente de trânsito no começo da noite dessa quarta-feira, 24, na Vila Scarabucci, região Sul de Franca. A colisão, registrada por uma câmera de segurança na avenida Eliza Verzola Gosuen, ocorreu quando um carro atravessava a via e atingiu a lateral da motocicleta.

As imagens mostram que o trânsito na avenida estava parado. Enquanto os veículos aguardavam, a motociclista seguia pela direita da fila de carros.

No mesmo momento, o motorista de um Fiat Uno iniciou a travessia da avenida e, sem perceber a aproximação da moto, atingiu a lateral do veículo.

Motociclista foi socorrida

Com o impacto, a motociclista foi arremessada ao solo. Equipes do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto. Segundo o atendimento, ela sofreu ferimentos leves.

Policiais militares também estiveram no local, realizaram o controle do trânsito durante o atendimento da ocorrência e registraram o boletim de ocorrência.

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