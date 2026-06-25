Uma motociclista ficou ferida após se envolver em um acidente de trânsito no começo da noite dessa quarta-feira, 24, na Vila Scarabucci, região Sul de Franca. A colisão, registrada por uma câmera de segurança na avenida Eliza Verzola Gosuen, ocorreu quando um carro atravessava a via e atingiu a lateral da motocicleta.

As imagens mostram que o trânsito na avenida estava parado. Enquanto os veículos aguardavam, a motociclista seguia pela direita da fila de carros.

No mesmo momento, o motorista de um Fiat Uno iniciou a travessia da avenida e, sem perceber a aproximação da moto, atingiu a lateral do veículo.

Motociclista foi socorrida