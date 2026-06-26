A possível implantação da Área Azul nas avenidas Brasil e Presidente Vargas tem gerado debate entre comerciantes, trabalhadores e moradores de Franca. Enquanto alguns defendem a medida como solução para a falta de vagas e incentivo ao comércio, outros temem o impacto da cobrança para quem precisa permanecer estacionado por períodos mais longos.

A Prefeitura de Franca mantém aberta até esta sexta-feira, 26, uma enquete em seu site para que a população manifeste sua opinião sobre a proposta. Clique aqui para votar.

Comerciantes defendem maior rotatividade

Entre os favoráveis à implantação está João Batista Taveira, gerente do Magazine Luiza. Segundo ele, a dificuldade para encontrar vagas tem prejudicado clientes e comerciantes da região. "É muito complicado estacionar aqui. Acredito que, com a Área Azul, a rotatividade vai ajudar bastante a ter vaga para os clientes", afirmou.