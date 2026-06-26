A possível implantação da Área Azul nas avenidas Brasil e Presidente Vargas tem gerado debate entre comerciantes, trabalhadores e moradores de Franca. Enquanto alguns defendem a medida como solução para a falta de vagas e incentivo ao comércio, outros temem o impacto da cobrança para quem precisa permanecer estacionado por períodos mais longos.
A Prefeitura de Franca mantém aberta até esta sexta-feira, 26, uma enquete em seu site para que a população manifeste sua opinião sobre a proposta. Clique aqui para votar.
Comerciantes defendem maior rotatividade
Entre os favoráveis à implantação está João Batista Taveira, gerente do Magazine Luiza. Segundo ele, a dificuldade para encontrar vagas tem prejudicado clientes e comerciantes da região. "É muito complicado estacionar aqui. Acredito que, com a Área Azul, a rotatividade vai ajudar bastante a ter vaga para os clientes", afirmou.
O açougueiro Luiz Gonzaga também considera a medida positiva. "Eu acho que é bom. Creio que vai ser melhor para as pessoas."
Para o segurança Rodrigo Aparecido, além da organização, o sistema pode trazer mais segurança aos motoristas. "Eu acho que seria uma boa. Por mais que pague um valor, acredito que teria mais segurança."
Gustavo Gomes, que trabalha com manutenção de celulares, acredita que a medida pode beneficiar diretamente o comércio local. "A maioria de quem estaciona aqui são funcionários das lojas. Isso atrapalha muito o comércio da gente."
Na avaliação dele, a ampliação da rotatividade deve facilitar o acesso dos consumidores aos estabelecimentos da região.
A mesma opinião é compartilhada por Jully Vieira, estudante de Farmácia e atendente de loja. Segundo ela, a dificuldade para estacionar afasta potenciais clientes dos pequenos comércios. "Os clientes acabam preferindo ir para lojas maiores, que tenham estacionamento. A gente precisa das vagas para ter mais clientes."
Há cerca de quatro décadas atuando na Avenida Brasil, o empresário Wellington Luiz Borges, proprietário da Ótica Global, define a Área Azul como um "mal necessário". "Os clientes vêm e não têm onde parar. A Área Azul é necessária e nós, comerciantes, temos que nos conscientizar disso."
Moradores e trabalhadores questionam cobrança
A proposta, porém, também enfrenta resistência. O industriário Pedro Marcones avalia que a cobrança pode representar um custo elevado para quem precisa deixar o veículo estacionado por várias horas. "Vai ficar muito caro. A pessoa deixa o carro o dia inteiro aí. Quanto vai pagar a mais?"
Já a designer de sobrancelhas Emily Ferreira se posiciona contra a implantação do sistema. "Acho que não deveriam cobrar para estacionar."
Consulta pública segue aberta
A Prefeitura de Franca disponibilizou uma enquete em seu site para que a população manifeste se é favorável ou contrária à implantação da Área Azul nas avenidas Brasil e Presidente Vargas.
A consulta pública permanece disponível até esta sexta-feira, 26 de junho, e tem como objetivo reunir a opinião dos moradores antes de uma eventual implantação do sistema de estacionamento rotativo na região. Clique aqui para votar.
O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) diz que a opinião da população será soberana. Se o "não" vencer, a ideia será sepultada.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.