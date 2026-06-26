Franca realiza neste sábado, 27, o Festival de Tênis de Mesa, no Centro de Treinamento do Parque Caxambu, no Jardim Califórnia. A programação começa às 8 horas e reunirá crianças, adolescentes e adultos que participam dos projetos de iniciação esportiva e treinamento da modalidade.

O festival tem como objetivo promover a integração entre os participantes, incentivar a prática esportiva e valorizar o aprendizado desenvolvido pelos alunos ao longo do primeiro semestre.

Participação

A expectativa é reunir entre 80 e 120 alunos. Participarão integrantes dos núcleos Caxambu e Cambuí, além de estudantes das escolas municipais Maria Cintra, Ana Maria Junqueira, Carmem Munhoz Coelho, Pedro Nunes Rocha e Lydia Rocha Alves.