27 de junho de 2026
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ESPORTES

Festival de Tênis de Mesa reúne alunos neste sábado em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Festival de Tênis de Mesa; o evento acontecerá em Franca neste sábado
Festival de Tênis de Mesa; o evento acontecerá em Franca neste sábado

Franca realiza neste sábado, 27, o Festival de Tênis de Mesa, no Centro de Treinamento do Parque Caxambu, no Jardim Califórnia. A programação começa às 8 horas e reunirá crianças, adolescentes e adultos que participam dos projetos de iniciação esportiva e treinamento da modalidade.

O festival tem como objetivo promover a integração entre os participantes, incentivar a prática esportiva e valorizar o aprendizado desenvolvido pelos alunos ao longo do primeiro semestre.

Participação

A expectativa é reunir entre 80 e 120 alunos. Participarão integrantes dos núcleos Caxambu e Cambuí, além de estudantes das escolas municipais Maria Cintra, Ana Maria Junqueira, Carmem Munhoz Coelho, Pedro Nunes Rocha e Lydia Rocha Alves.

Toda a programação será realizada no Centro de Treinamento de Tênis de Mesa, localizado na rua Francisco Társia, 215, no Jardim Califórnia.

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