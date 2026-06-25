A Prefeitura de Franca iniciou as obras da nova creche do Residencial Samel Park, dando continuidade ao plano de ampliação da rede municipal de Educação Infantil. Nesta semana, a empresa responsável começou a implantação do canteiro de obras e a execução da fundação dos muros de divisa do terreno onde será construída a unidade, que receberá investimento de quase R$ 7 milhões por meio do Novo PAC, do Governo Federal.

A creche será construída em uma área da Prefeitura localizada entre as ruas Heitor dos Prazeres, José Cano Vergara Pereira e Raimundo de Oliveira.

Estrutura da nova unidade

Projetada para atender até 170 crianças em período integral, a unidade receberá alunos com idades entre 4 meses e 5 anos e 11 meses, do Berçário I à Fase II.