A Prefeitura de Franca iniciou as obras da nova creche do Residencial Samel Park, dando continuidade ao plano de ampliação da rede municipal de Educação Infantil. Nesta semana, a empresa responsável começou a implantação do canteiro de obras e a execução da fundação dos muros de divisa do terreno onde será construída a unidade, que receberá investimento de quase R$ 7 milhões por meio do Novo PAC, do Governo Federal.
A creche será construída em uma área da Prefeitura localizada entre as ruas Heitor dos Prazeres, José Cano Vergara Pereira e Raimundo de Oliveira.
Estrutura da nova unidade
Projetada para atender até 170 crianças em período integral, a unidade receberá alunos com idades entre 4 meses e 5 anos e 11 meses, do Berçário I à Fase II.
O atendimento será destinado a famílias dos bairros Vila Imperador, Vila Santa Terezinha, Miramontes, Parque Moema, City Petrópolis, Jardim Cambuí e região.
O prédio contará com dez salas de aula, fraldários, sala de amamentação, lactário, banheiros, pátio coberto, playground, refeitório, cozinha, copa, lavanderia e rouparia. A estrutura foi planejada para oferecer conforto, segurança e qualidade no atendimento às crianças.
Expansão da Educação Infantil
A construção da creche do Samel Park integra o plano de expansão da rede municipal de Educação Infantil. Nesta quinta-feira, 25, a Prefeitura inaugurou a creche-escola “Paulo Verzola”, no Residencial Zanetti, que já atende 119 crianças e tem capacidade para receber até 149 alunos.
Recentemente, também foi entregue a creche “Maria Aparecida Corrêa Borges”, no Jardim Piratininga, com capacidade para atender 149 crianças. No ano passado, outras duas creches-escolas foram inauguradas nos residenciais Nossa Senhora das Graças (Pacaembu) e Copacabana, ambas com capacidade para aproximadamente 150 alunos.
Segundo o prefeito Alexandre Ferreira (MDB), a ampliação das unidades reforça o compromisso da administração municipal com a oferta de vagas na Educação Infantil.
“Com todas estas unidades e gestão de vagas, seguimos com nosso compromisso de ampliar o acesso à Educação Infantil, oferecendo mais vagas, estrutura moderna e melhores condições para o desenvolvimento das nossas crianças”, destacou o prefeito.
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