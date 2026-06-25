Um adolescente e um jovem de 18 anos foram detidos na tarde desta quinta-feira, 25, após uma perseguição de cerca de 30 minutos pelas ruas da região Oeste de Franca. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a dupla ocupava uma motocicleta furtada, desobedeceu à ordem de parada, abandonou o veículo durante a fuga e tentou escapar a pé, mas foi cercada e detida.
Perseguição mobilizou equipes
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a ocorrência teve início durante patrulhamento na alça de acesso da rodovia Cândido Portinari, quando os policiais avistaram uma motocicleta com dois ocupantes.
Ao receber ordem de parada, o condutor acelerou e iniciou a fuga. Os suspeitos seguiram pela rodovia, no sentido do bairro São Joaquim, onde acessaram as vias do bairro.
Diante da tentativa de escapar, equipes da Polícia Militar foram acionadas para montar um cerco e reforçar as buscas.
Moto era produto de furto
Durante a perseguição, os ocupantes abandonaram a motocicleta nas proximidades de uma área de mata e tentaram fugir correndo. Eles, no entanto, foram cercados e detidos pelos policiais.
Após a abordagem, os militares constataram que a motocicleta havia sido furtada no dia 8 de junho, no bairro Estação, em Franca. Veja abaixo o furto da motocicleta.
O veículo foi recuperado e devolvido ao proprietário.
Os dois suspeitos foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde a ocorrência foi apresentada. O caso será investigado pela Polícia Civil.
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