Um adolescente e um jovem de 18 anos foram detidos na tarde desta quinta-feira, 25, após uma perseguição de cerca de 30 minutos pelas ruas da região Oeste de Franca. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a dupla ocupava uma motocicleta furtada, desobedeceu à ordem de parada, abandonou o veículo durante a fuga e tentou escapar a pé, mas foi cercada e detida.

Perseguição mobilizou equipes

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a ocorrência teve início durante patrulhamento na alça de acesso da rodovia Cândido Portinari, quando os policiais avistaram uma motocicleta com dois ocupantes.

Ao receber ordem de parada, o condutor acelerou e iniciou a fuga. Os suspeitos seguiram pela rodovia, no sentido do bairro São Joaquim, onde acessaram as vias do bairro.