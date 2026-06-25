Ribeirão Corrente realiza neste sábado, 27, e domingo, 28, a Feira do Empreendedorismo, no Salão Comunitário “Joaquim Tucano”. A abertura oficial, marcada para as 14h de sábado, contará com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e de sua esposa, Lu Alckmin. A informação foi confirmada pela prefeita Aninha Montanher (MDB).
Alckmin acumulava os cargos de vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Ele deixou o comando da pasta para cumprir o prazo legal de desincompatibilização eleitoral e disputar a reeleição como vice na chapa encabeçada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Feira reúne negócios, cultura e lazer
A programação começa no sábado com um workshop às 12h30, seguido da cerimônia oficial de abertura. Durante todo o evento, o público poderá visitar a exposição de empreendedores locais, que reúne artesanato, pães, cafés, bolos, tortas, utilidades domésticas, cachaças e outros produtos.
Além da feira de negócios, os visitantes terão acesso ao Gabinete Itinerante, espaço destinado ao diálogo com a administração municipal, praça de alimentação, atividades recreativas para crianças, espaço para troca de figurinhas e apresentação de serviços e projetos desenvolvidos pelo município.
O encerramento da programação de sábado será com show da dupla Kléber e Dairano.
Programação segue no domingo
No domingo, a Feira do Empreendedorismo será realizada das 9h às 18h, mantendo a exposição de empreendedores, a praça de alimentação e os serviços municipais.
A programação também inclui apresentações do Balé Municipal e da Oficina de Violão, ação comunitária da Unifeji, aulas de zumba e hitbox, brinquedos infláveis gratuitos para as crianças, espaço de troca de figurinhas e novo show de Kléber e Dairano, que encerra o evento.
A proposta da feira é reunir arte, música, gastronomia e oportunidades de negócios, valorizando os empreendedores locais e oferecendo opções de lazer para a população durante os dois dias de programação.
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