Ribeirão Corrente realiza neste sábado, 27, e domingo, 28, a Feira do Empreendedorismo, no Salão Comunitário “Joaquim Tucano”. A abertura oficial, marcada para as 14h de sábado, contará com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e de sua esposa, Lu Alckmin. A informação foi confirmada pela prefeita Aninha Montanher (MDB).

Alckmin acumulava os cargos de vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Ele deixou o comando da pasta para cumprir o prazo legal de desincompatibilização eleitoral e disputar a reeleição como vice na chapa encabeçada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Feira reúne negócios, cultura e lazer

A programação começa no sábado com um workshop às 12h30, seguido da cerimônia oficial de abertura. Durante todo o evento, o público poderá visitar a exposição de empreendedores locais, que reúne artesanato, pães, cafés, bolos, tortas, utilidades domésticas, cachaças e outros produtos.