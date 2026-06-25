Aos 83 anos, morreu Lair Aparecida Ramos de Souza, personagem conhecida entre comerciantes e frequentadores do Centro de Franca. Viúva, ela deixa três filhos e seis netos.

A aposentada morreu em decorrência de uma pneumonia.

O velório será realizado nesta sexta-feira, 26, das 8h às 14h, na sala 8 do Velório São Vicente. O sepultamento está marcado para as 15h, no Cemitério de Pedregulho.

Presença marcante no Centro