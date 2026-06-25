Aos 83 anos, morreu Lair Aparecida Ramos de Souza, personagem conhecida entre comerciantes e frequentadores do Centro de Franca. Viúva, ela deixa três filhos e seis netos.
A aposentada morreu em decorrência de uma pneumonia.
O velório será realizado nesta sexta-feira, 26, das 8h às 14h, na sala 8 do Velório São Vicente. O sepultamento está marcado para as 15h, no Cemitério de Pedregulho.
Presença marcante no Centro
Quem conviveu com Lair destaca a simpatia e o carinho que ela despertava por onde passava. Frequentadora assídua do comércio da região central, ela fazia questão de visitar diariamente as lojas, onde construiu amizades com vendedores e comerciantes ao longo dos anos.
Clientes e funcionários de estabelecimentos como Magazine Luiza, Lojas Cem e outras lojas do Centro a conheciam pelo nome. Segundo familiares, era sempre recebida com atenção e afeto, reflexo das relações que cultivou durante décadas.
Lair era viúva. Seu marido morreu no ano passado, após trabalhar por 38 anos na empresa Rápido Rodosino.
Serviço
- Velório: sala 8 do Velório São Vicente
- Data: 26 de junho
- Horário: das 8h às 14h
- Sepultamento: sexta-feira, 26, às 15h
- Cemitério: Pedregulho
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