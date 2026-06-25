26 de junho de 2026
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LUTO

Aos 83 anos, morre Lair Ramos, figura do Centro de Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Luto: Lair Aparecida Ramos de Souza
Luto: Lair Aparecida Ramos de Souza

Aos 83 anos, morreu Lair Aparecida Ramos de Souza, personagem conhecida entre comerciantes e frequentadores do Centro de Franca. Viúva, ela deixa três filhos e seis netos.

A aposentada morreu em decorrência de uma pneumonia.

O velório será realizado nesta sexta-feira, 26, das 8h às 14h, na sala 8 do Velório São Vicente. O sepultamento está marcado para as 15h, no Cemitério de Pedregulho.

Presença marcante no Centro

Quem conviveu com Lair destaca a simpatia e o carinho que ela despertava por onde passava. Frequentadora assídua do comércio da região central, ela fazia questão de visitar diariamente as lojas, onde construiu amizades com vendedores e comerciantes ao longo dos anos.

Clientes e funcionários de estabelecimentos como Magazine Luiza, Lojas Cem e outras lojas do Centro a conheciam pelo nome. Segundo familiares, era sempre recebida com atenção e afeto, reflexo das relações que cultivou durante décadas.

Lair era viúva. Seu marido morreu no ano passado, após trabalhar por 38 anos na empresa Rápido Rodosino.

Serviço

  • Velório: sala 8 do Velório São Vicente
  • Data: 26 de junho
  • Horário: das 8h às 14h
  • Sepultamento: sexta-feira, 26, às 15h
  • Cemitério: Pedregulho

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