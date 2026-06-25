A Polícia Civil investiga um acidente de trânsito que deixou o motociclista Leonardo Cristian Lopes de Almeida, de 20 anos, gravemente ferido na noite dessa quarta-feira, 24, na Vila Industrial, em Franca. A colisão ocorreu no cruzamento das ruas Professora Maria Faleiros e Arthur Franchini e foi registrada por uma câmera de segurança. O motorista do carro envolvido fugiu do local sem prestar socorro.
As imagens mostram que o carro trafegava pela rua Professora Maria Faleiros, via preferencial, e reduziu a velocidade momentos antes da colisão para permitir a travessia de pedestres. Em seguida, duas motocicletas avançaram o cruzamento pela rua Arthur Franchini. Uma delas foi atingida pelo veículo.
Com o impacto, Leonardo foi arremessado ao asfalto e ficou inconsciente.
Estado de saúde
Ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Franca.
Segundo familiares, o jovem permanece internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), com quadro considerado grave.
Investigação
Embora as imagens indiquem que o motociclista teria avançado a sinalização de parada no cruzamento, a Polícia Civil também apura a conduta do motorista do carro, que deixou o local após a colisão.
A identificação do condutor e a dinâmica do acidente fazem parte da investigação. O caso foi registrado e segue sob apuração.
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