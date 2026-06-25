Criminosos invadiram uma marcenaria no Parque Universitário, na região Sul de Franca, e furtaram equipamentos utilizados no trabalho da empresa, causando prejuízo estimado em R$ 8 mil. O crime ocorreu na noite da última sexta-feira, 19, e as imagens da ação foram divulgadas nesta quinta-feira, 25.
Segundo informações registradas pela polícia, os suspeitos tiveram acesso ao imóvel após cortar o cabo de energia elétrica da empresa, interrompendo o funcionamento do sistema de monitoramento.
Com as câmeras desativadas, os criminosos entraram no estabelecimento e furtaram ferramentas de alto valor utilizadas nos serviços de marcenaria.
Entre os itens levados estão kits de furadeiras e parafusadeiras da marca Makita, tupias, lixadeira de cinta, esmerilhadeira, soprador térmico, serra tico-tico e outros equipamentos de trabalho.
Prejuízo e investigação
De acordo com o proprietário, o prejuízo causado pelo furto é de aproximadamente R$ 8 mil.
O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil, que busca identificar os responsáveis pelo crime e recuperar os equipamentos levados da empresa.
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