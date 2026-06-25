26 de junho de 2026
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Criminosos invadem marcenaria e causam prejuízo de R$ 8 mil

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Criminosos cortando fiação para furtar equipamentos de marcenaria no Parque Universitário, em Franca
Criminosos cortando fiação para furtar equipamentos de marcenaria no Parque Universitário, em Franca

Criminosos invadiram uma marcenaria no Parque Universitário, na região Sul de Franca, e furtaram equipamentos utilizados no trabalho da empresa, causando prejuízo estimado em R$ 8 mil. O crime ocorreu na noite da última sexta-feira, 19, e as imagens da ação foram divulgadas nesta quinta-feira, 25.

Segundo informações registradas pela polícia, os suspeitos tiveram acesso ao imóvel após cortar o cabo de energia elétrica da empresa, interrompendo o funcionamento do sistema de monitoramento.

Com as câmeras desativadas, os criminosos entraram no estabelecimento e furtaram ferramentas de alto valor utilizadas nos serviços de marcenaria.

Entre os itens levados estão kits de furadeiras e parafusadeiras da marca Makita, tupias, lixadeira de cinta, esmerilhadeira, soprador térmico, serra tico-tico e outros equipamentos de trabalho.

Prejuízo e investigação 

De acordo com o proprietário, o prejuízo causado pelo furto é de aproximadamente R$ 8 mil.

O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil, que busca identificar os responsáveis pelo crime e recuperar os equipamentos levados da empresa.

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