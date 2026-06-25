A unidade do Programa Bom Prato de Franca oferece, nesta sexta-feira, 26, um almoço temático inspirado na culinária espanhola. A ação integra a terceira semana da programação especial do programa, que leva pratos típicos de países participantes da Copa do Mundo aos restaurantes populares do Estado.
O cardápio servido na unidade de Franca será composto por frango basco ao pimentão, escalivada espanhola (mix de vegetais assados, geralmente berinjela, pimentão vermelho e cebola), salada com tomate e maçã como sobremesa. O atendimento ocorrerá normalmente na unidade localizada na rua General Carneiro, 1.317, no Centro.
Cardápio especial
De acordo com a programação do Bom Prato, as unidades do Estado foram divididas entre cardápios inspirados na Alemanha e na Espanha. Além das refeições temáticas, os restaurantes também recebem uma decoração especial para criar um ambiente alusivo à competição.
Em Franca, os frequentadores poderão experimentar pratos da culinária espanhola sem qualquer alteração no valor das refeições.
Refeições subsidiadas
As refeições do Programa Bom Prato são subsidiadas pelo Governo do Estado de São Paulo e incluem arroz, feijão, guarnição, proteína e sobremesa pelo valor de R$ 1 no almoço.
Em algumas unidades, o programa também oferece café da manhã por R$ 0,50 e jantar por R$ 1, conforme a disponibilidade do serviço.
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