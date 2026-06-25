A unidade do Programa Bom Prato de Franca oferece, nesta sexta-feira, 26, um almoço temático inspirado na culinária espanhola. A ação integra a terceira semana da programação especial do programa, que leva pratos típicos de países participantes da Copa do Mundo aos restaurantes populares do Estado.

O cardápio servido na unidade de Franca será composto por frango basco ao pimentão, escalivada espanhola (mix de vegetais assados, geralmente berinjela, pimentão vermelho e cebola), salada com tomate e maçã como sobremesa. O atendimento ocorrerá normalmente na unidade localizada na rua General Carneiro, 1.317, no Centro.

Cardápio especial

De acordo com a programação do Bom Prato, as unidades do Estado foram divididas entre cardápios inspirados na Alemanha e na Espanha. Além das refeições temáticas, os restaurantes também recebem uma decoração especial para criar um ambiente alusivo à competição.