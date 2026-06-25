26 de junho de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
COPA DO MUNDO

Bom Prato de Franca terá almoço temático inspirado na Espanha

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Agência SP
Funcionários do Bom Prato vestidos com temática de Copa do Mundo
Funcionários do Bom Prato vestidos com temática de Copa do Mundo

A unidade do Programa Bom Prato de Franca oferece, nesta sexta-feira, 26, um almoço temático inspirado na culinária espanhola. A ação integra a terceira semana da programação especial do programa, que leva pratos típicos de países participantes da Copa do Mundo aos restaurantes populares do Estado.

O cardápio servido na unidade de Franca será composto por frango basco ao pimentão, escalivada espanhola (mix de vegetais assados, geralmente berinjela, pimentão vermelho e cebola), salada com tomate e maçã como sobremesa. O atendimento ocorrerá normalmente na unidade localizada na rua General Carneiro, 1.317, no Centro.

Cardápio especial

De acordo com a programação do Bom Prato, as unidades do Estado foram divididas entre cardápios inspirados na Alemanha e na Espanha. Além das refeições temáticas, os restaurantes também recebem uma decoração especial para criar um ambiente alusivo à competição.

Em Franca, os frequentadores poderão experimentar pratos da culinária espanhola sem qualquer alteração no valor das refeições.

Refeições subsidiadas

As refeições do Programa Bom Prato são subsidiadas pelo Governo do Estado de São Paulo e incluem arroz, feijão, guarnição, proteína e sobremesa pelo valor de R$ 1 no almoço.

Em algumas unidades, o programa também oferece café da manhã por R$ 0,50 e jantar por R$ 1, conforme a disponibilidade do serviço.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários