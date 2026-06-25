O Franca Basquete confirmou na tarde desta quinta-feira, 25, a saída de sete jogadores que integraram o elenco campeão do NBB 2025/2026. O anúncio oficializou a reformulação da equipe após a conquista do pentacampeonato nacional sobre o Pinheiros.
Deixam o clube os atletas Lucas Dias, Georginho, Bennett, Laterza, Luís Rodriguez, Zú Júnior e Felício. A despedida foi comunicada pelas redes sociais do Franca, que agradeceu aos jogadores pela participação em um dos períodos mais vitoriosos da história da equipe.
“Alguns viveram essa caminhada por muitas temporadas. Outros chegaram para escrever o capítulo do penta. Todos, cada um à sua maneira, honraram esse manto e ajudaram a construir a página mais gigante da nossa história. Obrigado por cada capítulo desse ciclo. Vocês fazem parte da história do Franca Basquete”, publicou o clube.
Mudanças no elenco
Entre os atletas que deixam a equipe, Lucas Dias e Georginho são apontados como reforços certos do Mogi das Cruzes. O norte-americano Bennett deve acertar com o Corinthians-SP, enquanto o argentino Laterza tem a tendência de retornar ao basquete de seu país.
Já os destinos de Luís Rodriguez, Zú Júnior e Felício ainda não foram divulgados.
Renovações e próximos passos
Do grupo campeão, apenas David Jackson e Rafael Mineiro tiveram os contratos renovados para a temporada 2026/27. O técnico Helinho Garcia e os integrantes da comissão técnica também permanecem no projeto.
A diretoria informou que apresentará o novo elenco em uma transmissão ao vivo marcada para a próxima quarta-feira, 1º de julho, às 12h.
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