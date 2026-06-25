O Franca Basquete confirmou na tarde desta quinta-feira, 25, a saída de sete jogadores que integraram o elenco campeão do NBB 2025/2026. O anúncio oficializou a reformulação da equipe após a conquista do pentacampeonato nacional sobre o Pinheiros.

Deixam o clube os atletas Lucas Dias, Georginho, Bennett, Laterza, Luís Rodriguez, Zú Júnior e Felício. A despedida foi comunicada pelas redes sociais do Franca, que agradeceu aos jogadores pela participação em um dos períodos mais vitoriosos da história da equipe.

“Alguns viveram essa caminhada por muitas temporadas. Outros chegaram para escrever o capítulo do penta. Todos, cada um à sua maneira, honraram esse manto e ajudaram a construir a página mais gigante da nossa história. Obrigado por cada capítulo desse ciclo. Vocês fazem parte da história do Franca Basquete”, publicou o clube.

Mudanças no elenco