Uma empresa do setor de e-commerce está com processo seletivo aberto para o preenchimento de 160 vagas temporárias para o cargo de auxiliar de logística em Franca e cidades da região. As oportunidades são destinadas a candidatos maiores de 18 anos, com ensino fundamental completo, e não exigem experiência profissional anterior.

Os contratados atuarão em atividades ligadas ao recebimento, movimentação, conferência e expedição de mercadorias dentro da operação logística da empresa.

De acordo com a recrutadora responsável pela seleção, há possibilidade de efetivação durante o período de contrato, conforme o desempenho dos profissionais e a demanda da operação.

Salário e benefícios