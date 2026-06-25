26 de junho de 2026
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MERCADO DE TRABALHO

Empresa abre 160 vagas de auxiliar de logística em Franca

Por Lara Santiago | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem gerada por IA
As inscrições são gratuitas e o preenchimento das vagas ocorre conforme a demanda da empresa contratante
As inscrições são gratuitas e o preenchimento das vagas ocorre conforme a demanda da empresa contratante

Uma empresa do setor de e-commerce está com processo seletivo aberto para o preenchimento de 160 vagas temporárias para o cargo de auxiliar de logística em Franca e cidades da região. As oportunidades são destinadas a candidatos maiores de 18 anos, com ensino fundamental completo, e não exigem experiência profissional anterior.

Os contratados atuarão em atividades ligadas ao recebimento, movimentação, conferência e expedição de mercadorias dentro da operação logística da empresa.

De acordo com a recrutadora responsável pela seleção, há possibilidade de efetivação durante o período de contrato, conforme o desempenho dos profissionais e a demanda da operação.

Salário e benefícios

O salário oferecido é de R$ 2.030 mensais. Os profissionais também terão direito a vale-refeição de R$ 35,50 por dia trabalhado, vale-transporte e auxílio-mobilidade. As vagas são destinadas a moradores de Franca e municípios da região.

Segundo a empresa, os trabalhadores serão contratados com carteira assinada e terão acesso a todos os direitos previstos na legislação para o trabalho temporário.

Entre os benefícios garantidos estão o pagamento de horas extras, descanso semanal remunerado, 13º salário proporcional, férias proporcionais e recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Pelas regras atuais, o contrato temporário pode ter duração de até 180 dias, com possibilidade de prorrogação por mais 90 dias.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente pelo telefone (11) 95349-0553.

Serviço

  • Cargo: Auxiliar de Logística
  • Número de vagas: 160
  • Local: Franca e região
  • Escolaridade: Ensino Fundamental completo
  • Experiência: Não exigida
  • Salário: R$ 2.030
  • Benefícios: Vale-refeição, vale-transporte e auxílio-mobilidade
  • Inscrições e informações: (11) 95349-0553

O preenchimento das vagas ocorrerá de acordo com a demanda da empresa contratante.

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