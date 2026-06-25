Uma empresa do setor de e-commerce está com processo seletivo aberto para o preenchimento de 160 vagas temporárias para o cargo de auxiliar de logística em Franca e cidades da região. As oportunidades são destinadas a candidatos maiores de 18 anos, com ensino fundamental completo, e não exigem experiência profissional anterior.
Os contratados atuarão em atividades ligadas ao recebimento, movimentação, conferência e expedição de mercadorias dentro da operação logística da empresa.
De acordo com a recrutadora responsável pela seleção, há possibilidade de efetivação durante o período de contrato, conforme o desempenho dos profissionais e a demanda da operação.
Salário e benefícios
O salário oferecido é de R$ 2.030 mensais. Os profissionais também terão direito a vale-refeição de R$ 35,50 por dia trabalhado, vale-transporte e auxílio-mobilidade. As vagas são destinadas a moradores de Franca e municípios da região.
Segundo a empresa, os trabalhadores serão contratados com carteira assinada e terão acesso a todos os direitos previstos na legislação para o trabalho temporário.
Entre os benefícios garantidos estão o pagamento de horas extras, descanso semanal remunerado, 13º salário proporcional, férias proporcionais e recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
Pelas regras atuais, o contrato temporário pode ter duração de até 180 dias, com possibilidade de prorrogação por mais 90 dias.
Os interessados podem se inscrever gratuitamente pelo telefone (11) 95349-0553.
Serviço
- Cargo: Auxiliar de Logística
- Número de vagas: 160
- Local: Franca e região
- Escolaridade: Ensino Fundamental completo
- Experiência: Não exigida
- Salário: R$ 2.030
- Benefícios: Vale-refeição, vale-transporte e auxílio-mobilidade
- Inscrições e informações: (11) 95349-0553
O preenchimento das vagas ocorrerá de acordo com a demanda da empresa contratante.
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