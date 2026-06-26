Moradores da rua José Zuanazzi, na Vila Scarabucci, em Franca, denunciam a permanência de um enxame de abelhas em um poste há cerca de quatro meses. Segundo os relatos, uma criança já foi picada e, apesar de contatos com órgãos ambientais, a situação ainda não foi solucionada.
A denúncia foi encaminhada ao Portal GCN/Sampi por uma moradora, que afirma estar preocupada com o risco para pedestres, especialmente crianças e idosos que passam diariamente pelo local.
"O enxame está no poste, na frente da casa da minha tia. Ela é uma senhora de idade. Já entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e com a Prefeitura, e ninguém fez nada a respeito. É perigoso, porque passam crianças, idosos e toda a comunidade", afirmou.
Segundo o denunciante, existe uma orientação que teria partido de um órgão ligado à área ambiental do município, que informou não ser possível utilizar veneno para eliminar as abelhas, por se tratar de crime ambiental.
Moradores cobram solução
Os moradores afirmam que o problema persiste e cobram uma definição sobre qual órgão é responsável pela remoção do enxame, diante do risco apontado por quem circula pelo local.
O Portal GCN/Sampi entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, que informou que em casos como esse, a responsabilidade de retirada dos insetos é da Prefeitura. A Prefeitura também foi procurada pela equipe de reportagem, mas até o fechamento desse texto não retornou.
Entrentando, um apicultor, indicado pelo Corpo de Bombeiros, foi acionado, segundo ele, pela Prefeitura, para a retirada das abelhas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.