26 de junho de 2026
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PERIGO

Moradores denunciam enxame de abelhas em poste há quatro meses

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Enxame de abelhas em poste, no bairro Scarabucci, em Franca
Enxame de abelhas em poste, no bairro Scarabucci, em Franca

Moradores da rua José Zuanazzi, na Vila Scarabucci, em Franca, denunciam a permanência de um enxame de abelhas em um poste há cerca de quatro meses. Segundo os relatos, uma criança já foi picada e, apesar de contatos com órgãos ambientais, a situação ainda não foi solucionada.

A denúncia foi encaminhada ao Portal GCN/Sampi por uma moradora, que afirma estar preocupada com o risco para pedestres, especialmente crianças e idosos que passam diariamente pelo local.

"O enxame está no poste, na frente da casa da minha tia. Ela é uma senhora de idade. Já entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e com a Prefeitura, e ninguém fez nada a respeito. É perigoso, porque passam crianças, idosos e toda a comunidade", afirmou.

Segundo o denunciante, existe uma orientação que teria partido de um órgão ligado à área ambiental do município, que informou não ser possível utilizar veneno para eliminar as abelhas, por se tratar de crime ambiental.

Moradores cobram solução

Os moradores afirmam que o problema persiste e cobram uma definição sobre qual órgão é responsável pela remoção do enxame, diante do risco apontado por quem circula pelo local.

O Portal GCN/Sampi entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, que informou que em casos como esse, a responsabilidade de retirada dos insetos é da Prefeitura. A Prefeitura também foi procurada pela equipe de reportagem, mas até o fechamento desse texto não retornou.

Entrentando, um apicultor, indicado pelo Corpo de Bombeiros, foi acionado, segundo ele, pela Prefeitura, para a retirada das abelhas.

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