Moradores da rua José Zuanazzi, na Vila Scarabucci, em Franca, denunciam a permanência de um enxame de abelhas em um poste há cerca de quatro meses. Segundo os relatos, uma criança já foi picada e, apesar de contatos com órgãos ambientais, a situação ainda não foi solucionada.

A denúncia foi encaminhada ao Portal GCN/Sampi por uma moradora, que afirma estar preocupada com o risco para pedestres, especialmente crianças e idosos que passam diariamente pelo local.

"O enxame está no poste, na frente da casa da minha tia. Ela é uma senhora de idade. Já entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e com a Prefeitura, e ninguém fez nada a respeito. É perigoso, porque passam crianças, idosos e toda a comunidade", afirmou.