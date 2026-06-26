A Secretaria de Esporte e Cultura realiza neste sábado e domingo o Festival de Vôlei das Escolinhas de Iniciação Esportiva, no Ginásio ‘Amaury Destro’ e nas quadras externas do Complexo Poliesportivo, em Franca. A atividade marca o encerramento das aulas do primeiro semestre da modalidade.

A programação terá início às 7h30 e deve reunir cerca de mil pessoas, entre atletas, familiares, educadores e participantes das escolinhas.

Realizado anualmente, com uma edição a cada semestre, o festival tem como objetivo integrar os alunos das diferentes regiões da cidade e proporcionar um momento de vivência esportiva.