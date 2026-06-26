26 de junho de 2026
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Festival de Vôlei encerra atividades do semestre em Franca

Por Manuela Sampaio | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Atletas das escolinhas de iniciação esportiva participam do Festival de Vôlei no Complexo Poliesportivo.
Atletas das escolinhas de iniciação esportiva participam do Festival de Vôlei no Complexo Poliesportivo.

A Secretaria de Esporte e Cultura realiza neste sábado e domingo o Festival de Vôlei das Escolinhas de Iniciação Esportiva, no Ginásio ‘Amaury Destro’ e nas quadras externas do Complexo Poliesportivo, em Franca. A atividade marca o encerramento das aulas do primeiro semestre da modalidade.

A programação terá início às 7h30 e deve reunir cerca de mil pessoas, entre atletas, familiares, educadores e participantes das escolinhas.

Realizado anualmente, com uma edição a cada semestre, o festival tem como objetivo integrar os alunos das diferentes regiões da cidade e proporcionar um momento de vivência esportiva.

Durante o evento, os participantes poderão colocar em prática o que aprenderam nos treinamentos, além de interagir com colegas e professores das escolinhas de iniciação esportiva.

O festival também funciona como uma forma de acompanhar a evolução dos alunos e valorizar o trabalho desenvolvido ao longo do semestre na modalidade.

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