A Secretaria de Esporte e Cultura realiza neste sábado e domingo o Festival de Vôlei das Escolinhas de Iniciação Esportiva, no Ginásio ‘Amaury Destro’ e nas quadras externas do Complexo Poliesportivo, em Franca. A atividade marca o encerramento das aulas do primeiro semestre da modalidade.
A programação terá início às 7h30 e deve reunir cerca de mil pessoas, entre atletas, familiares, educadores e participantes das escolinhas.
Realizado anualmente, com uma edição a cada semestre, o festival tem como objetivo integrar os alunos das diferentes regiões da cidade e proporcionar um momento de vivência esportiva.
Durante o evento, os participantes poderão colocar em prática o que aprenderam nos treinamentos, além de interagir com colegas e professores das escolinhas de iniciação esportiva.
O festival também funciona como uma forma de acompanhar a evolução dos alunos e valorizar o trabalho desenvolvido ao longo do semestre na modalidade.
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