Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de Processos Ágeis com IA, oferecido pelo programa Caminho para o Emprego, da Escola Municipal Profissionalizante, em parceria com a empresa ACT. A capacitação disponibiliza 34 vagas para pessoas com 18 anos ou mais e será realizada entre julho e agosto, em Franca.
Os interessados devem se inscrever presencialmente na Escola Municipal Profissionalizante, localizada na rua Dr. Júlio Cardoso, 1.948, no Centro. É necessário apresentar documentos pessoais, comprovante de endereço e passar por uma avaliação para comprovar conhecimentos em informática.
As aulas serão divididas em duas turmas. A primeira ocorrerá entre os dias 13 de julho e 5 de agosto, às segundas, terças e quartas-feiras, das 19h às 21h30, na Escola Municipal “Prof. Antônio Siccherolli”, no Residencial Baldassari.
Já a segunda turma será realizada de 15 de julho a 20 de agosto, às quartas e quintas-feiras, das 13h30 às 16h, na Fatec, na Vila Imperador.
Capacitação em IA e gestão ágil
Durante o curso, os participantes terão contato com modelos de gestão ágeis e aprenderão noções básicas sobre a aplicação da Inteligência Artificial em diferentes áreas de uma empresa, como marketing, vendas, logística, financeiro e gestão de pessoas.
O conteúdo também contempla criação de prompts, desenvolvimento de agentes de IA no ChatGPT e conhecimentos introdutórios sobre ferramentas como Canva, Base44.IA, Notion, Make, Manus IA, Claude IA, Gemini IA e Hostinger, entre outras.
O telefone (16) 3706-6590 e o e-mail caminhoparaoemprego@franca.sp.gov.br estão disponíveis para contato.
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