Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de Processos Ágeis com IA, oferecido pelo programa Caminho para o Emprego, da Escola Municipal Profissionalizante, em parceria com a empresa ACT. A capacitação disponibiliza 34 vagas para pessoas com 18 anos ou mais e será realizada entre julho e agosto, em Franca.

Os interessados devem se inscrever presencialmente na Escola Municipal Profissionalizante, localizada na rua Dr. Júlio Cardoso, 1.948, no Centro. É necessário apresentar documentos pessoais, comprovante de endereço e passar por uma avaliação para comprovar conhecimentos em informática.

As aulas serão divididas em duas turmas. A primeira ocorrerá entre os dias 13 de julho e 5 de agosto, às segundas, terças e quartas-feiras, das 19h às 21h30, na Escola Municipal “Prof. Antônio Siccherolli”, no Residencial Baldassari.