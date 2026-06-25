Após mais de cinco décadas de atuação no ensino público, a professora e diretora Sheila Monteiro Pereira, de 76 anos, atual diretora da Escola Estadual “Professora Adelina Pasquino Cassis”, encerra sua trajetória profissional na educação. Conhecida como “Dona Sheila”, ela iniciou a carreira em 1970 e construiu sua história na docência, na gestão escolar e em funções administrativas na rede de ensino da região de Franca.
Natural de Pedregulho, Sheila vem de uma família com tradição no serviço público e na educação. É filha de Epaminondas Monteiro e Joana Silva Monteiro e é casada com José Roberto Pereira, agricultor e comerciante aposentado.
Formação voltada ao magistério
Os primeiros estudos foram realizados no Grupo Escolar “Caetano Petraglia”, em Franca. Depois, concluiu o curso normal no Colégio “Jesus Maria José”, formando-se professora primária.
Ao longo da carreira, ampliou sua formação acadêmica com licenciatura em Geografia pela Unesp (Universidade Estadual Paulista), Ciências Sociais pela Faculdade Moura Lacerda, Pedagogia com habilitação em Administração Escolar e Coordenação pela Faculdade José Olímpio, de Ituverava, além de especialização em Supervisão Escolar pela Faculdade Claretiana de Batatais.
Início da carreira na educação pública
A trajetória profissional teve início aos 18 anos, quando assumiu como professora substituta na Escola Estadual “Caetano Petraglia”, no bairro Cidade Nova, onde também havia estudado. Em 1978, atuou como coordenadora de Educação Moral e Cívica na Escola Estadual “Nadeide de Lourdes Scarabucci”, na Vila São Sebastião.
Em 1980, foi efetivada como professora de Educação Básica I em Guarulhos (SP). No ano seguinte, retornou à região de Franca para lecionar na Fazenda “Santa Lúcia”, em Cristais Paulista.
Também atuou como professora de Geografia, vice-diretora, docente do Supletivo Municipal de Franca e supervisora de ensino da Diretoria Regional de Ensino de Franca, participando da gestão educacional ao lado de diferentes dirigentes da rede estadual.
Gestão escolar e direção de unidades
Em 1989, tornou-se a primeira diretora da Escola Estadual “José Ricardo Pucci”, no Parque Vicente Leporace, desde a inauguração da unidade. Depois, passou pelas escolas “Professor Olívio Peixoto”, em Jeriquara, “Homero Alves”, no Centro de Franca, e “Antônio Fachada”, também no Leporace.
Em 1993, assumiu a direção da Escola Estadual “Professora Adelina Pasquino Cassis”, no Jardim Éden, que funcionava com estrutura improvisada e quatro salas de aula distribuídas em diferentes períodos.
Expansão e consolidação na Escola Adelina
Durante sua gestão, articulou a ampliação da unidade, que passou a contar com onze salas de aula e uma ala administrativa. Também participou da viabilização da construção da Emeb “Frei Lauro de Carvalho Borges”, ao lado do Adelina, voltada a atender a demanda crescente da região.
Ao longo de 36 anos à frente da Escola Estadual “Professora Adelina Pasquino Cassis”, a unidade alcançou resultados expressivos em avaliações como Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) e Saeb (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica), consolidando-se em organização, disciplina e acolhimento.
Legado
Com o encerramento da carreira, Sheila Monteiro Pereira conclui uma trajetória inteiramente dedicada à educação pública. Sua atuação marcou a formação de milhares de estudantes e contribuiu para o fortalecimento da rede estadual de ensino na região de Franca ao longo de mais de cinco décadas.
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