Após mais de cinco décadas de atuação no ensino público, a professora e diretora Sheila Monteiro Pereira, de 76 anos, atual diretora da Escola Estadual “Professora Adelina Pasquino Cassis”, encerra sua trajetória profissional na educação. Conhecida como “Dona Sheila”, ela iniciou a carreira em 1970 e construiu sua história na docência, na gestão escolar e em funções administrativas na rede de ensino da região de Franca.

Natural de Pedregulho, Sheila vem de uma família com tradição no serviço público e na educação. É filha de Epaminondas Monteiro e Joana Silva Monteiro e é casada com José Roberto Pereira, agricultor e comerciante aposentado.

Formação voltada ao magistério

Os primeiros estudos foram realizados no Grupo Escolar “Caetano Petraglia”, em Franca. Depois, concluiu o curso normal no Colégio “Jesus Maria José”, formando-se professora primária.