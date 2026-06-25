Os ciclistas de Franca terão mais uma edição do Passeio Ciclístico Noturno nesta quinta-feira, 25. A concentração será às 19h, em frente ao Parque "Fernando Costa". A atividade é promovida pela Secretaria de Esporte e Cultura, em parceria com a Sociedade Esportiva Franca.

O percurso passará pelas avenidas Flávio Rocha, Chico Júlio, William Azzuz, no Miramontes, e Sidney Romeu de Andrade, seguindo por estrada de terra até Cristais Paulista. Ao todo, serão percorridos cerca de 28 quilômetros.

O passeio é aberto ao público. Para participar, basta comparecer ao local da concentração a partir das 19h. A orientação é que os ciclistas utilizem equipamentos de proteção durante o trajeto.