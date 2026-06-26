26 de junho de 2026
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Lasep abre processo seletivo para auxiliar de limpeza em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Google Maps
Sede da Lasep, na rua Voluntários da Franca, no Centro da cidade
Sede da Lasep, na rua Voluntários da Franca, no Centro da cidade

A Lasep (Liga de Assistência Social e Educação Popular), organização da sociedade civil que atua nas áreas de educação infantil e assistência social em Franca, está com processo seletivo aberto para contratação de um auxiliar de limpeza.

De acordo com o edital de convocação, a vaga prevê carga horária de 44 horas semanais e contratação pelo regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

As inscrições serão realizadas por meio do envio de currículo para o e-mail curriculos@lasep.org.br. O resultado do processo seletivo será divulgado pela entidade por comunicação oficial e também por edital afixado no quadro de avisos.

Mais informações podem ser obtidas diretamente com a instituição pelo telefone (16) 3723-5059.
O prazo para inscrição segue até 8 de julho.

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