A Lasep (Liga de Assistência Social e Educação Popular), organização da sociedade civil que atua nas áreas de educação infantil e assistência social em Franca, está com processo seletivo aberto para contratação de um auxiliar de limpeza.

De acordo com o edital de convocação, a vaga prevê carga horária de 44 horas semanais e contratação pelo regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

As inscrições serão realizadas por meio do envio de currículo para o e-mail curriculos@lasep.org.br. O resultado do processo seletivo será divulgado pela entidade por comunicação oficial e também por edital afixado no quadro de avisos.