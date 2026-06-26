A ex-gerente, de 41 anos, de uma clínica particular de Franca está sendo investigada pela Polícia Civil após ser acusada de desviar mais de R$ 100 mil da empresa onde trabalhava. A funcionária teria se aproveitado do cargo de confiança para receber pagamentos de pacientes sem registrar os valores no sistema da clínica.
De acordo com o empresário e proprietário da empresa, Luygi Morete, as irregularidades foram descobertas após divergências entre os relatórios financeiros e a receita efetivamente registrada. "Já havia um período em que eram cobrados comprovantes de algumas baixas feitas no sistema, mas esses documentos nunca apareciam", relatou.
A partir de denúncias feitas por integrantes da própria equipe, a administração iniciou uma investigação interna. Durante a apuração, imagens do sistema de monitoramento teriam mostrado a então gerente utilizando uma máquina de cartão particular para receber pagamentos de pacientes. Em outros casos, ela teria recebido valores em dinheiro e guardado os recursos em sua bolsa, sem repassar qualquer quantia para a clínica.
"Analisamos as imagens das câmeras e constatamos que ela utilizava a própria maquininha, pegava o dinheiro dos pacientes e guardava na bolsa", afirmou o empresário.
Ainda conforme a empresa, a funcionária realizava atendimentos reservados com pacientes e orientava que os pagamentos fossem feitos diretamente a ela, inclusive por meio de transferências via Pix. Comprovantes repassados por pacientes corroboram os relatos, diz o empresário.
Além do prejuízo financeiro causado à clínica, Luygi aponta que alguns pacientes também podem ter sido vítimas do esquema. Um dos casos relatados pela direção envolve um cliente que teria sido acompanhado pela gerente até uma agência bancária para realizar um saque de R$ 14 mil destinado ao pagamento de um procedimento.
No entanto, segundo a empresa, apenas R$ 11,5 mil foram registrados no sistema da clínica. A suspeita é de que a diferença tenha sido apropriada pela funcionária. Ainda de acordo com os responsáveis, a ex-gerente possuía autorização para conceder descontos nos procedimentos, o que teria facilitado a manipulação dos valores lançados no sistema.
"Além de furtar a empresa, ela também lesava os pacientes", declarou Luygi. "Nesse caso, o paciente sacou R$ 14 mil e o sistema registrou apenas R$ 11,5 mil. Ela utilizava a permissão que tinha para conceder descontos e alterar os valores."
Ao ser confrontada com as imagens e os indícios reunidos pela empresa, a funcionária teria admitido parte das irregularidades. Após a conversa com a direção, ela deixou o cargo e não faz mais parte do quadro de colaboradores da clínica. Em um vídeo gravado durante a reunião, a gerente afirmou que estava passando por dificuldades financeiras e reconheceu os atos.
"Quando nós mostramos as imagens e questionamos o que estava acontecendo, ela confessou todo o precesso que ela fazia", disse o empresário.
O caso foi registrado na Polícia Civil e está sendo investigado. As suspeitas envolvem crimes como furto qualificado e apropriação indébita.
Apesar da abertura do procedimento policial, os responsáveis pela clínica afirmam não acreditar na recuperação dos valores desviados. Segundo eles, a principal expectativa é que a investigação avance e que a Justiça responsabilize a ex-funcionária pelos atos praticados.
"Sinceramente, não temos esperança de recuperar esse dinheiro. O que esperamos é que a Justiça seja feita e que ela responda pelo que fez", concluiu Luygi.
A Polícia Civil deverá ouvir testemunhas, analisar documentos financeiros e demais provas reunidas pela empresa para apurar o caso.
A ex-gerente acusada e o advogado dela foram procurados para comentar o caso, mas não retornaram o contato.
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Comentários
1 Comentários
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ira 6 horas atrásque pena, um cargo de confiança, ninguem esta livre de problemas finanamceiros,mas apropriaçao indebita. e inadimisivel,, sujou seu nome,