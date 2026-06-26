A ex-gerente, de 41 anos, de uma clínica particular de Franca está sendo investigada pela Polícia Civil após ser acusada de desviar mais de R$ 100 mil da empresa onde trabalhava. A funcionária teria se aproveitado do cargo de confiança para receber pagamentos de pacientes sem registrar os valores no sistema da clínica.

De acordo com o empresário e proprietário da empresa, Luygi Morete, as irregularidades foram descobertas após divergências entre os relatórios financeiros e a receita efetivamente registrada. "Já havia um período em que eram cobrados comprovantes de algumas baixas feitas no sistema, mas esses documentos nunca apareciam", relatou.

A partir de denúncias feitas por integrantes da própria equipe, a administração iniciou uma investigação interna. Durante a apuração, imagens do sistema de monitoramento teriam mostrado a então gerente utilizando uma máquina de cartão particular para receber pagamentos de pacientes. Em outros casos, ela teria recebido valores em dinheiro e guardado os recursos em sua bolsa, sem repassar qualquer quantia para a clínica.