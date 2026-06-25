A 7ª edição do Pedágio de Eletrônicos da Fundação Espírita Allan Kardec arrecadou aproximadamente três toneladas de equipamentos eletrônicos em Franca. A ação foi realizada no último dia 13 e mobilizou moradores mesmo diante das baixas temperaturas e da chuva registrada durante o período.

Foram recolhidos diversos tipos de materiais, entre eles televisores, computadores, monitores, rádios e aparelhos de DVD, que tiveram destinação adequada por meio do projeto de reciclagem da instituição.

Todo o material arrecadado foi encaminhado para a Oficina de Reciclagem de Eletrônicos da Fundação Allan Kardec, onde passa por processos de triagem e desmontagem antes de ser destinado a empresas especializadas na reciclagem dos componentes.

Projeto une sustentabilidade e inclusão social