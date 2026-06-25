A 7ª edição do Pedágio de Eletrônicos da Fundação Espírita Allan Kardec arrecadou aproximadamente três toneladas de equipamentos eletrônicos em Franca. A ação foi realizada no último dia 13 e mobilizou moradores mesmo diante das baixas temperaturas e da chuva registrada durante o período.
Foram recolhidos diversos tipos de materiais, entre eles televisores, computadores, monitores, rádios e aparelhos de DVD, que tiveram destinação adequada por meio do projeto de reciclagem da instituição.
Todo o material arrecadado foi encaminhado para a Oficina de Reciclagem de Eletrônicos da Fundação Allan Kardec, onde passa por processos de triagem e desmontagem antes de ser destinado a empresas especializadas na reciclagem dos componentes.
Projeto une sustentabilidade e inclusão social
Além dos benefícios ambientais proporcionados pelo descarte correto dos resíduos eletrônicos, a iniciativa também gera oportunidades de trabalho e renda.
O projeto integra as Oficinas Inspiração, que desde 2018 já receberam cerca de 400 toneladas de equipamentos eletrônicos descartados pela população.
Segundo a instituição, a proposta busca reduzir os impactos ambientais causados pelo descarte inadequado desses materiais e, ao mesmo tempo, fortalecer ações de inclusão social por meio da reciclagem.
Sorteio premiou participantes
Durante a campanha, os participantes também concorreram a prêmios doados pelo Magalu.
Sidney Maria foi contemplado com um micro-ondas. Já Tales Borges Gonçalves recebeu uma air fryer, enquanto Alzira Genuaria ganhou uma cafeteira.
Doações podem ser feitas durante todo o ano
A Fundação Allan Kardec reforça que a população pode continuar contribuindo com o projeto ao longo de todo o ano.
Equipamentos eletrônicos sem uso ou quebrados podem ser entregues diretamente na sede da instituição ou na Oficina de Reciclagem de Eletrônicos, localizada no complexo do Hospital Allan Kardec, no bairro Cidade Nova, em Franca.
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