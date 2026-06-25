A empresa responsável pelas obras antienchentes no Córrego Cubatão iniciou, na manhã desta quinta-feira, 25, a montagem do canteiro de obras na região do Viaduto Dona Quita, em Franca. A movimentação provocou lentidão no trânsito da avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso e exigiu o acompanhamento da Guarda Civil Municipal para orientar motoristas e garantir a segurança no local.

Durante os trabalhos, um contêiner foi instalado sob o viaduto para servir como almoxarifado e base de apoio às equipes que atuarão na obra. A estrutura faz parte dos preparativos para a execução das intervenções previstas no trecho.

Preparação para obras antienchentes

A implantação do canteiro integra o conjunto de intervenções planejadas pela Prefeitura de Franca para ampliar a capacidade de drenagem urbana e reduzir os riscos de alagamentos em diferentes regiões da cidade.