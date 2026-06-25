A empresa responsável pelas obras antienchentes no Córrego Cubatão iniciou, na manhã desta quinta-feira, 25, a montagem do canteiro de obras na região do Viaduto Dona Quita, em Franca. A movimentação provocou lentidão no trânsito da avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso e exigiu o acompanhamento da Guarda Civil Municipal para orientar motoristas e garantir a segurança no local.
Durante os trabalhos, um contêiner foi instalado sob o viaduto para servir como almoxarifado e base de apoio às equipes que atuarão na obra. A estrutura faz parte dos preparativos para a execução das intervenções previstas no trecho.
Preparação para obras antienchentes
A implantação do canteiro integra o conjunto de intervenções planejadas pela Prefeitura de Franca para ampliar a capacidade de drenagem urbana e reduzir os riscos de alagamentos em diferentes regiões da cidade.
Além do Cubatão, onde a calha será afundada e alargada, os trabalhos contemplam ações nos córregos dos Bagres, próximo ao Posto Galo Branco, e Engenho Queimado, na zona oeste da cidade.
Segundo o projeto, as obras serão executadas em etapas e incluem o alargamento e o aprofundamento dos canais, aumentando a capacidade de vazão durante períodos de chuva intensa.
Também estão previstos reforços nas estruturas de contenção das margens, com o objetivo de ampliar a segurança das áreas urbanizadas próximas aos córregos e garantir maior durabilidade às intervenções.
Trânsito exige atenção
A movimentação de máquinas, equipamentos e caminhões já provoca alterações pontuais no fluxo de veículos nas proximidades do Viaduto Dona Quita.
A orientação é para que os motoristas redobrem a atenção à sinalização e acompanhem os comunicados oficiais sobre eventuais mudanças no trânsito durante o andamento das obras.
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