Um homem de 62 anos morreu após uma colisão frontal entre um Fiat Palio com placas de Franca e uma ambulância da Prefeitura de Colômbia na tarde de quarta-feira, 24, na rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), entre Barretos e Olímpia.

O acidente ocorreu no km 124 da rodovia, nas proximidades do distrito de Ibitu.

O motorista do Palio, identificado como Jean Lima de Araujo, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Segundo informações apuradas, a vítima seria moradora de São José do Rio Preto.

Três ocupantes da ambulância ficaram feridos