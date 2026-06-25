Um homem de 62 anos morreu após uma colisão frontal entre um Fiat Palio com placas de Franca e uma ambulância da Prefeitura de Colômbia na tarde de quarta-feira, 24, na rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), entre Barretos e Olímpia.
O acidente ocorreu no km 124 da rodovia, nas proximidades do distrito de Ibitu.
O motorista do Palio, identificado como Jean Lima de Araujo, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Segundo informações apuradas, a vítima seria moradora de São José do Rio Preto.
Três ocupantes da ambulância ficaram feridos
Na ambulância estavam o motorista Antônio Carlos Dias e os pacientes Sirlei Francisco de Jesus e Ademiro Antônio Francisco.
Os três sofreram ferimentos e foram socorridos para a Santa Casa de Misericórdia de Barretos. De acordo com as informações divulgadas, nenhum deles corre risco de morte.
A ambulância havia saído de Colômbia por volta das 5h30 e retornava do Hospital de Base de São José do Rio Preto transportando os dois pacientes quando ocorreu o acidente.
Um dos pacientes é morador de Colômbia e o outro do povoado de Laranjeiras.
Chuva pode ter contribuído para o acidente
Segundo as informações preliminares, o Fiat Palio seguia no sentido Barretos-Olímpia, enquanto a ambulância trafegava na direção contrária, rumo a Colômbia.
Por razões que ainda serão esclarecidas, os veículos colidiram frontalmente. Chovia no momento do acidente.
Equipes de resgate foram mobilizadas
A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar Rodoviária, do Samu e do Corpo de Bombeiros de Barretos e Olímpia.
Os bombeiros realizaram o trabalho de retirada do motorista do Palio das ferragens, enquanto os demais ocupantes receberam atendimento e foram encaminhados para atendimento médico.
A Polícia Civil de Barretos investigará as circunstâncias e as causas do acidente.
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