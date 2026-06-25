26 de junho de 2026
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BATIDA FRONTAL

Motorista morre em colisão entre carro e ambulância na SP-425

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Os dois veículos ficaram bastante destruídos após acidente entre Olímpia e Barretos
Os dois veículos ficaram bastante destruídos após acidente entre Olímpia e Barretos

Um homem de 62 anos morreu após uma colisão frontal entre um Fiat Palio com placas de Franca e uma ambulância da Prefeitura de Colômbia na tarde de quarta-feira, 24, na rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), entre Barretos e Olímpia.

O acidente ocorreu no km 124 da rodovia, nas proximidades do distrito de Ibitu.

O motorista do Palio, identificado como Jean Lima de Araujo, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Segundo informações apuradas, a vítima seria moradora de São José do Rio Preto.

Três ocupantes da ambulância ficaram feridos

Na ambulância estavam o motorista Antônio Carlos Dias e os pacientes Sirlei Francisco de Jesus e Ademiro Antônio Francisco.

Os três sofreram ferimentos e foram socorridos para a Santa Casa de Misericórdia de Barretos. De acordo com as informações divulgadas, nenhum deles corre risco de morte.

A ambulância havia saído de Colômbia por volta das 5h30 e retornava do Hospital de Base de São José do Rio Preto transportando os dois pacientes quando ocorreu o acidente.

Um dos pacientes é morador de Colômbia e o outro do povoado de Laranjeiras.

Chuva pode ter contribuído para o acidente

Segundo as informações preliminares, o Fiat Palio seguia no sentido Barretos-Olímpia, enquanto a ambulância trafegava na direção contrária, rumo a Colômbia.

Por razões que ainda serão esclarecidas, os veículos colidiram frontalmente. Chovia no momento do acidente.

Equipes de resgate foram mobilizadas

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar Rodoviária, do Samu e do Corpo de Bombeiros de Barretos e Olímpia.

Os bombeiros realizaram o trabalho de retirada do motorista do Palio das ferragens, enquanto os demais ocupantes receberam atendimento e foram encaminhados para atendimento médico.

A Polícia Civil de Barretos investigará as circunstâncias e as causas do acidente.

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