A cada jogo da Seleção Brasileira, a euforia das comemorações costuma ser acompanhada por um problema que se repete em diversas cidades: o uso de fogos de artifício com estampido. Embora a prática seja proibida em todo o Estado de São Paulo desde 2021 - em Franca, também há uma lei municipal que proíbe a prática -, os artefatos continuam sendo utilizados e provocam transtornos, especialmente para animais domésticos.

Especialistas alertam que cães e gatos possuem audição muito mais sensível do que a dos seres humanos. O barulho intenso dos fogos pode desencadear crises de ansiedade, medo extremo, estresse agudo e reações de fuga, colocando os animais em situação de risco.

Em muitos casos, o pânico faz com que os animais escapem de casas, rompam cercas, pulem muros ou tentem se esconder em locais perigosos. O resultado pode ser desaparecimentos, atropelamentos e outros acidentes.