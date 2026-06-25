26 de junho de 2026
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PROIBIDO

Comemoração da Copa levanta alerta sobre fogos de artifício

Por Ariane Jud | Da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Cachorro Beethoven, da raça Shih Tzu, desapareceu após se assustar com fogos de artifício em Franca
Cachorro Beethoven, da raça Shih Tzu, desapareceu após se assustar com fogos de artifício em Franca

A cada jogo da Seleção Brasileira, a euforia das comemorações costuma ser acompanhada por um problema que se repete em diversas cidades: o uso de fogos de artifício com estampido. Embora a prática seja proibida em todo o Estado de São Paulo desde 2021 - em Franca, também há uma lei municipal que proíbe a prática -, os artefatos continuam sendo utilizados e provocam transtornos, especialmente para animais domésticos.

Especialistas alertam que cães e gatos possuem audição muito mais sensível do que a dos seres humanos. O barulho intenso dos fogos pode desencadear crises de ansiedade, medo extremo, estresse agudo e reações de fuga, colocando os animais em situação de risco.

Em muitos casos, o pânico faz com que os animais escapem de casas, rompam cercas, pulem muros ou tentem se esconder em locais perigosos. O resultado pode ser desaparecimentos, atropelamentos e outros acidentes.

Caso em Franca chama atenção

Um exemplo ocorreu após a partida entre Brasil e Escócia, disputada nessa quarta-feira, 24. O cachorro Beethoven, da raça Shih Tzu, desapareceu após se assustar com os fogos durante as comemorações.

Segundo a família, o animal fugiu da residência onde vive, no Jardim Brasilândia I, em Franca, logo após os estampidos. Quem tiver informações sobre o paradeiro do cachorro pode entrar em contato pelo telefone (16) 99290-3694.

Lei proíbe fogos com estampido

Desde a entrada em vigor da Lei Estadual nº 17.389/2021, está proibida em São Paulo a fabricação, comercialização, transporte, armazenamento, posse e soltura de fogos de artifício que produzam estampido.

A legislação permite apenas artefatos com efeitos visuais e sem emissão de ruídos de alta intensidade.

O objetivo é reduzir os impactos causados a animais, idosos, pessoas com deficiência, indivíduos com transtorno do espectro autista e demais grupos sensíveis a sons elevados.

Conscientização ainda é desafio

Apesar da proibição, o uso de fogos barulhentos ainda é registrado com frequência durante festas, celebrações esportivas e datas comemorativas.

Entidades de proteção animal e especialistas defendem que a conscientização da população é fundamental para reduzir os riscos e evitar situações que coloquem em perigo a saúde e a segurança dos animais.

Com a continuidade da participação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, o alerta volta a ganhar força para que as comemorações ocorram de forma responsável e dentro dos limites estabelecidos pela legislação.

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