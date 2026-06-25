A cada jogo da Seleção Brasileira, a euforia das comemorações costuma ser acompanhada por um problema que se repete em diversas cidades: o uso de fogos de artifício com estampido. Embora a prática seja proibida em todo o Estado de São Paulo desde 2021 - em Franca, também há uma lei municipal que proíbe a prática -, os artefatos continuam sendo utilizados e provocam transtornos, especialmente para animais domésticos.
Especialistas alertam que cães e gatos possuem audição muito mais sensível do que a dos seres humanos. O barulho intenso dos fogos pode desencadear crises de ansiedade, medo extremo, estresse agudo e reações de fuga, colocando os animais em situação de risco.
Em muitos casos, o pânico faz com que os animais escapem de casas, rompam cercas, pulem muros ou tentem se esconder em locais perigosos. O resultado pode ser desaparecimentos, atropelamentos e outros acidentes.
Caso em Franca chama atenção
Um exemplo ocorreu após a partida entre Brasil e Escócia, disputada nessa quarta-feira, 24. O cachorro Beethoven, da raça Shih Tzu, desapareceu após se assustar com os fogos durante as comemorações.
Segundo a família, o animal fugiu da residência onde vive, no Jardim Brasilândia I, em Franca, logo após os estampidos. Quem tiver informações sobre o paradeiro do cachorro pode entrar em contato pelo telefone (16) 99290-3694.
Lei proíbe fogos com estampido
Desde a entrada em vigor da Lei Estadual nº 17.389/2021, está proibida em São Paulo a fabricação, comercialização, transporte, armazenamento, posse e soltura de fogos de artifício que produzam estampido.
A legislação permite apenas artefatos com efeitos visuais e sem emissão de ruídos de alta intensidade.
O objetivo é reduzir os impactos causados a animais, idosos, pessoas com deficiência, indivíduos com transtorno do espectro autista e demais grupos sensíveis a sons elevados.
Conscientização ainda é desafio
Apesar da proibição, o uso de fogos barulhentos ainda é registrado com frequência durante festas, celebrações esportivas e datas comemorativas.
Entidades de proteção animal e especialistas defendem que a conscientização da população é fundamental para reduzir os riscos e evitar situações que coloquem em perigo a saúde e a segurança dos animais.
Com a continuidade da participação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, o alerta volta a ganhar força para que as comemorações ocorram de forma responsável e dentro dos limites estabelecidos pela legislação.
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