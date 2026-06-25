Uma enfermeira de 55 anos ficou ferida após perder o controle da direção e colidir contra um poste de energia na manhã desta quinta-feira, 25, na avenida Paschoal Pulicano, no Jardim Francano, em Franca.

Com a força do impacto, a parte frontal do veículo ficou completamente destruída. Peças do automóvel foram arremessadas pela pista e também atingiram a calçada.

Segundo relatos de testemunhas, a motorista seguia pela avenida quando teria sido fechada por outro veículo. Ao tentar evitar uma colisão, ela perdeu o controle da direção e acabou atingindo violentamente o poste.