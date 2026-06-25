Uma enfermeira de 55 anos ficou ferida após perder o controle da direção e colidir contra um poste de energia na manhã desta quinta-feira, 25, na avenida Paschoal Pulicano, no Jardim Francano, em Franca.
Com a força do impacto, a parte frontal do veículo ficou completamente destruída. Peças do automóvel foram arremessadas pela pista e também atingiram a calçada.
Segundo relatos de testemunhas, a motorista seguia pela avenida quando teria sido fechada por outro veículo. Ao tentar evitar uma colisão, ela perdeu o controle da direção e acabou atingindo violentamente o poste.
Apesar dos danos significativos no carro, a condutora sofreu apenas ferimentos leves.
Equipes de resgate foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos no local. Em seguida, a vítima foi encaminhada para um hospital particular de Franca para avaliação médica.
A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e orientar o trânsito durante os trabalhos de atendimento e remoção do veículo.
Um guincho foi acionado para retirar o automóvel da via. Apesar da gravidade do impacto, nenhum outro veículo se envolveu no acidente. As circunstâncias da ocorrência deverão ser apuradas.
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