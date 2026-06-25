As buscas por Tiago Pereira Gomes, de 26 anos, desaparecido desde o último domingo em Pedregulho, continuam mobilizando uma grande força-tarefa na região. Em entrevista concedida nessa quarta-feira, 24, o capitão Mario Lima Nascimento afirmou que o Corpo de Bombeiros seguirá com as operações até que todos os recursos disponíveis sejam esgotados.

Segundo informações repassadas por familiares, Tiago saiu de casa dizendo que iria até a Cachoeira Cascata Grande, no Parque Estadual Furnas do Bom Jesus, e não foi mais visto desde então.

De acordo com o capitão, as buscas contam com equipes em solo, dois cães farejadores vindos da capital paulista, um helicóptero e um drone térmico, além do apoio da Guarda Civil Municipal e da Polícia Civil.