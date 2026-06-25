As buscas por Tiago Pereira Gomes, de 26 anos, desaparecido desde o último domingo em Pedregulho, continuam mobilizando uma grande força-tarefa na região. Em entrevista concedida nessa quarta-feira, 24, o capitão Mario Lima Nascimento afirmou que o Corpo de Bombeiros seguirá com as operações até que todos os recursos disponíveis sejam esgotados.
Segundo informações repassadas por familiares, Tiago saiu de casa dizendo que iria até a Cachoeira Cascata Grande, no Parque Estadual Furnas do Bom Jesus, e não foi mais visto desde então.
De acordo com o capitão, as buscas contam com equipes em solo, dois cães farejadores vindos da capital paulista, um helicóptero e um drone térmico, além do apoio da Guarda Civil Municipal e da Polícia Civil.
Mesmo com as dificuldades impostas pelo período de chuvas e pelas condições climáticas da região, os trabalhos seguem sem interrupção. "Vamos realizar as buscas até esgotar todos os recursos", afirmou o oficial.
Operação segue em área de mata
Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes trabalham simultaneamente na procura por vestígios e na coleta de informações que possam indicar o trajeto percorrido pelo jovem.
A Polícia Civil auxilia na investigação do desaparecimento, enquanto a Guarda Municipal presta apoio operacional às equipes que atuam em campo.
O capitão explicou que a operação somente será encerrada caso Tiago seja localizado ou quando não houver mais elementos que justifiquem a continuidade das buscas na região.
Alerta sobre os riscos das trilhas
Durante a entrevista, Mario Lima Nascimento também fez um alerta aos frequentadores das trilhas e áreas de mata da região de Pedregulho.
Segundo ele, não é recomendável realizar percursos em áreas de difícil acesso sem o acompanhamento de guias experientes e conhecedores do local.
O oficial destacou que a região possui vegetação densa, diversos caminhos não sinalizados, desníveis acentuados, cursos d'água e presença de animais silvestres, fatores que podem dificultar a orientação e aumentar os riscos para visitantes.
Além disso, as baixas temperaturas registradas nos últimos dias podem favorecer casos de hipotermia em pessoas perdidas ou expostas por longos períodos ao ambiente.
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